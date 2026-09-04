策略行銷／零售媒體重塑流量 資料決勝品牌未來

富邦媒（8454）旗下momo Ads與Meta合作，把momo站內消費行為與Facebook、Instagram投放結合。從官方說法來看，品牌可在momo Ads設定廣告，讓素材同步觸及站內與站外受眾。封測期間，整體訂單成長29%，曝光與點擊成本平均降低近五成。

這些數字是官方產品稿與封測成果，不能直接推論成所有品牌都會得到同樣效果。但方向很重要。這代表台灣電商平台也開始往零售媒體網路走。品牌買的，不再只是版位，而是平台對消費意圖與行為訊號的判讀能力。

第一，品牌要重新理解「流量」。以前的流量，比較像人潮。誰的位置好，廣告預算大，就比較容易被看見。但零售媒體下的流量，更像分配權。平台知道誰看過什麼商品、比較過什麼品類、買過什麼價格帶、什麼時候容易回購。當這些資料和廣告投放串起來，就不只是幫品牌曝光，而是在決定商品該出現在誰面前。

這對中小品牌是機會。品牌不一定只能靠大預算硬買觸及。如果商品資料清楚、素材切得精準、轉換路徑順，平台資料可能幫品牌找到更接近購買的人。然而，如果商品頁混亂、圖片沒有重點、規格不完整、評論與問答沒有管理，再好的投放工具也只是把問題放大。

第二，商品資料會變成廣告素材的一部分。當AI投放與零售媒體愈來愈成熟，商品資料就不只是上架資料，而是平台判斷商品適合誰、應該在哪裡曝光、該用什麼情境呈現的基礎。

資策會MIC的調查也顯示，消費者最期待的電商AI服務是商品比價，比率達68.7%；超商取貨仍是最常用取貨方式，比率75.2%。這兩個數字放在一起看，其實很有意思。消費者一方面更依賴AI幫他比較，另一方面也更在意履約是否方便。未來的商品競爭，不只是誰價格低，而是誰的資料能被理解，誰的承諾能被交付。

第三，品牌不能只把平台當銷售端，而要當成資料回饋端。很多品牌在平台上賣東西，賣得好就加碼，賣不好就降價。但零售媒體時代，該看的問題是：哪一類素材帶來新客？哪種關鍵字容易成交？站外觸及回到站內後，消費者在哪一步流失？哪些商品適合拓新，哪些商品適合回購？

這些答案如果沒有回到品牌自己的營運系統，就會愈來愈依賴平台。真正成熟的品牌，會把平台資料整理成自己的判斷：商品頁怎麼改、素材怎麼拍、會員怎麼分群、客服怎麼處理、下一波活動要推哪個組合等，一一從投放結果反推回營運。

第四，零售媒體不是大品牌專屬，中小品牌更需要基本功。大品牌有預算，可以買版位、做活動、累積大量數據。中小品牌沒有這種餘裕，更不能浪費每一次曝光。

我常看到一個現象：老闆很願意花廣告費，但商品頁、素材庫、客服問答、會員回流與庫存節奏沒有整理好。結果流量帶來詢問，詢問又卡在內部流程。

這不是媒體問題，而是營運底盤問題。品牌要做的，是先把商品資料、內容素材、會員名單、客服問題與履約承諾整理成一套系統。平台可以幫你找到更可能購買的人，但成交之後能不能留住人，仍然回到品牌自己。