老園丁耕讀筆記／一張照片 看見 AI 下一個舞台

經濟日報／ 朱永光（合睿教練顧問公司管理合夥人）

今年COMPUTEX，媒體幾乎都追著黃仁勳跑。大家關注他的專題演講、行程、美食，以及輝達（NVIDIA）如何持續推動AI浪潮。但有一張照片，卻讓我停下來看了很久。

照片裡，黃仁勳帶著太太、兒子和女兒，走進一個並不起眼的台灣新創攤位，特別是她女兒正在仔細聆聽團隊介紹。後來我才知道，女兒目前正負責NVIDIA Omniverse生態系的全球發展。

這張照片引起了我的好奇。但深入和這家新創公司的執行長聊過後，我才發現，真正值得關注的，或許不是這家公司本身，而是NVIDIA正在布局、正在看的方向。

過去三年，全世界都在追逐GPU、追逐大型語言模型（LLM）。但如今，NVIDIA關心的問題已經開始改變。

當GPU建置完成、AI模型愈來愈成熟之後，下一步是什麼？AI如何理解一座資料中心，管理電力、冷卻與設備？又如何進一步理解工廠、醫院、能源系統等真實世界的運作？

換句話說，AI正從理解數位世界，跨向理解物理世界（Physical World）。這也正是NVIDIA持續投入AI Factory、Omniverse、OpenUSD與Physical AI的原因。

晶片依然是AI發展的基礎，但真正決定下一個世代競爭力的，將是如何讓AI能夠理解、模擬並參與真實世界的運作，進一步協助人類完成管理、決策與自動化。

然而，NVIDIA不可能獨自完成所有產業應用，因此必須依靠全球各地具有產業知識的合作夥伴，把這些能力真正落地。這也讓我們重新思考台灣的機會。

40年硬體優勢之外台灣AI下一步往哪走？

過去40年，台灣最大的優勢是半導體、伺服器、散熱、電源，以及完整的硬體供應鏈。我們打造了全球AI發展最重要的基礎建設，也因此贏得世界的尊敬。

但未來十年，若台灣仍停留在提供硬體製造的角色，創造的價值可能仍是一次性的製造價值。而真正能持續累積、放大價值的關鍵，將是在AI基礎設施之上，建立平台、軟體、資料與營運智慧等更高層次的能力。換句話說，台灣下一階段的競爭，不只是「製造AI」，更要逐步走向「管理AI」。

那家新創公司正在做的就是利用數位孿生技術，讓AI能理解資料中心如何運作，協助管理設備、能源、冷卻與整體營運。它或許只是眾多嘗試中的一個案例，但它代表一個新的方向：AI不只是回答問題，更開始理解真實世界。

對我而言，更重要的啟發是台灣新創的角色。過去，我們常希望台灣再出現一家像矽谷那樣的消費型App公司；然而，台灣真正難以取代的優勢，其實是在工程、製造與產業知識。

若新創能善用這些優勢，進一步發展軟體平台與AI應用，將有機會從零組件供應者，躍升為全球AI生態中的平台建立者，甚至參與制定下一代產業規則。

回頭再看那張照片，它記錄的不只是NVIDIA與一家新創的連結，更象徵AI產業版圖正在改變。

NVIDIA正透過生態系推動AI落地，而台灣新創也開始從供應鏈一環，走向AI應用舞台。也許，這才是那張照片真正值得記錄的意義。

照片 舞台 黃仁勳

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