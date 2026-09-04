菁英人物／前中研院長、生化所特聘研究員廖俊智 站上打擊區 全力揮棒

經濟日報／ 洪安怡
中研院前院長、生化所特聘研究員廖俊智在危機處理與制度建立上成效卓著。中研院╱提供
中研院前院長、生化所特聘研究員廖俊智在危機處理與制度建立上成效卓著。中研院╱提供

「院長只是一個職位，不是我的人生目標。」十年前，浩鼎案震撼學術圈，時任美國加州大學洛杉磯分校教授的廖俊智，在中研院最動盪的時刻，返台接任院長。面對記者追問，他說了一句「家裡有事，回去幫忙」。

廖俊智在卸任中研院長後，留在中研院生化所擔任特聘研究員。回顧當年回台，廖俊智口中的「家」，不只是中研院，也是台灣。他旅美超過30年、與中研院淵源並不深，但考量若拒絕接任，恐對中研院造成二度打擊，使台灣學術界更加不安。他說，人生總有輪到自己上場的時刻，這就是「step up to the plate」；既然站上打擊區，就該好好揮棒。

取得信任 帶領前行

若重來一次，他仍會做出相同選擇。

回顧十年院長任期，廖俊智在危機處理與制度建立上都有不錯表現；但他最在意的，始終是研究風氣改革。這是他自認任內的重要成就之一，也是至今最掛心的未竟之事。

「論文很重要，但不能把它當作最終目標。」他直言，量化指標最容易管理，也往往是最偷懶的方式。真正重要的研究，不在於數字多亮眼、發表多少篇論文，而在於能否提出一個讓頂尖同行驚嘆：「怎麼以前沒有人想到？」的問題。

他認為，研究者必須不斷扣問：這項研究究竟想回答什麼、解決什麼問題？是否值得投入十年，甚至一生追尋？這正是他所說的「學術品味」。

廖俊智不喜歡用「管理」形容院長工作；在他看來，管理是依循規則維持秩序，但他要做的是「領導」，是在方向未明時，了解各方的困難與長處，取得眾人的信任後，帶領大家往前走。

這種服眾的能力，早在他於小金門烈嶼服役、擔任排長時便開始磨練。當時，他必須帶著部屬完成一些連自己都覺得未必重要的任務，因而更理解人性：若要別人願意朝你的方向前進，就得先說服對方、贏得信任。

廖俊智形容自己是天生的「problem solver」。小時候家中收音機、冰箱壞了，他總想拆開找出原因；當了科學家，探索的是自然界的未知；擔任院長後，要解決的則是制度與人才困境。

找出問題 逐項拆解

任內推動博士生獎助金及大學教師待遇調整，即為一例。面對高教人才斷層，以及經費、法規等盤根錯節的難題，他逐項拆解，找出可以先推動的環節，再與行政院、教育部及國科會溝通。

在他看來，院長不該只讓中研院獨善其身，更應善用這個職位的影響力，為整體學界帶來改變，「雖然不一定成功，但有機會就應該去做。」從返台接棒，到推動高教改革，這句話始終貫穿他的選擇。

若拿掉院長、院士等頭銜，他更希望外界以科學家、工程師與教授認識自己：科學家探索自然界的未知；工程師創造出新的事物；教授則為學生解惑。他想做的始終是同一件事：找出問題，並設法提供解方。

如今院長任期告一段落，廖俊智繼續投入熱愛的研究工作。職位終究會更迭，角色也會轉換；但只要遇見一個值得回答的問題，他仍會像十年前那樣，毫不猶豫站上打擊區，全力揮棒。

廖俊智 浩鼎案 中研院

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