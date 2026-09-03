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從世界級精品咖啡到產地公益 「台灣黑金」號召讓好咖啡成為支持產地力量

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
歐客佬邀請衣索比亞TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis來台交流。記者宋健生／攝影
歐客佬邀請衣索比亞TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis來台交流。記者宋健生／攝影

台灣精品咖啡市場持續成長，業者也將採購目光從風味與稀有度，延伸至產地公益。「台灣黑金」今年邀請衣索比亞TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis來台交流，分享精品咖啡產業如何透過國際競標，將收益投入教育、醫療及潔淨用水，並號召台灣咖啡業者共同參與，讓咖啡交易也能改善產區生活。

衣索比亞被視為阿拉比卡咖啡發源地，擁有豐富品種及產區風土。Faysel出身咖啡家庭，高中時便向當地農民收購咖啡，並於2009年創立「TESTI Coffee」，長期在Guji、Sidama及Yirgacheffe等產區，投入小農合作、生產處理、品質管理與國際出口。

隨著事業規模擴大，Faysel開始推動「Project Direct」計畫，把咖啡產業創造的部分收益回饋產區，協助興建學校、改善女性醫療與潔淨用水，並投入社區基礎建設，希望提高咖啡價值的同時，也讓生產者與居民共享產業發展成果。

2025年舉辦首屆「Faysel Abdosh Signature Auction」將精選咖啡批次推向國際競標，拍賣收益全數投入Project Direct。台灣黑金首屆即參與競標，與合作夥伴標得Sidama Keramo Super Natural及Sidama Bombe Natural兩個批次。

其中，Keramo Super Natural以每公斤1,604美元成交，創下當時衣索比亞咖啡最高成交價紀錄。而第二屆「Faysel Abdosh Signature Auction」國際競標，將於9月中旬開放線上競標。

台灣黑金是歐客佬旗下專司生豆進出口品牌。歐客佬表示，參與競標不只是為取得少量、特殊批次的精品咖啡，而是認同「用更好咖啡，創造更大的產地價值」理念。

當高品質咖啡在市場獲得較高價格，而生產者也願意將收益再投入教育、醫療及生活環境改善，便能形成從生產者、咖啡業者到消費者共同參與的公益善循環。

歐客佬也盼藉由Faysel來台交流，號召更多台灣咖啡館、烘豆商及相關業者關注產地議題，參與國際競標或採購具公益回饋機制的咖啡批次，讓台灣消費市場不只追求冠軍豆及特殊風味，也能成為支持產區永續發展的力量。

台灣黑金近年持續引進Faysel精選批次，包括帶有花香、柑橘及甜感的耶加雪菲咖啡，以及呈現熱帶水果與蜜香的谷吉咖啡。

歐客佬指出，不同產區與處理方式展現衣索比亞咖啡的多元風貌，也讓消費者在品飲之外，進一步認識精品背後的土地、生產者及公益行動。

咖啡 公益 產地

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