豪宅變身國際藝廊！蘇富比億元級拍品亞洲首展在「豐邑 G TOWER」亮相

蘇富比將國際級收藏帶進台中！「蘇富比2026年香港秋季拍賣」將於9月28日登場，台中預展則於3日起至6日在「豐邑G TOWER」社區一樓大廳搶先登場，精選現當代藝術、中國藝術、珠寶及腕錶等國際級拍品，讓台中藏家不必遠赴香港，就能近距離鑑賞頂級藝術與珍品，也凸顯台中高端收藏市場的消費能量，逐步受到國際拍賣市場關注。

蘇富比亞洲區董事余箐憫表示，本次香港秋季拍賣最大亮點，莫過於奈良美智首度登上蘇富比拍場、同時也是首度來台展出的《冰島的板條箱房間/繪畫室》，亞洲首站預展特別獻給台中，成為本次台中預展焦點。

該作品創作於2009年，由97幅獨一無二的繪畫、巨型木板畫及多項裝置元素構成，呈現奈良美智獨特的創作世界，估價4,500萬至6,500萬港幣。

另一件矚目拍品《現在》，估價更高達5,000萬至7,000萬港幣，也是本次台中預展中估值最高的拍品。

余箐憫表示，《現在》是奈良美智早期以全身像形式描繪經典小孩形象的重要作品，畫中小女孩身穿紅裙、手持利刃，搭配單色背景，從人物神態與造型中，已可看見奈良後期成熟作品的創作先兆，也與其2000年的作品《背後藏刀》有所呼應。

《現在》高180公分、長150公分，與躋身奈良拍賣紀錄前段班的《幸能與你再會》（1996年作），同為90年代描繪持刀小孩的最大尺寸作品之一。

奈良在90年代創作的作品中，僅有5幅描繪紅裙小孩手持利刃的全身像，而《現在》更是其中唯一呈現小孩向前邁進姿態的作品，作品的藝術史脈絡與收藏價值均受到市場矚目。

豐邑集團總經理邱崇喆表示，此次國際藝術展不僅是一場收藏盛事，更是「讓藝術走進生活」理念的實踐。長期投入公益、藝術與文化推廣的豐邑，持續透過企業力量參與城市文化發展，讓藝術從專業場域走進日常生活，也讓建築成為文化、藝術與生活交流的載體。

「豐邑G TOWER」座落於台中市南屯區低密度、高綠覆的單元三重劃區，正對五權西路，基地面積約1,828坪，以地上27層超高層建築打造城市門戶地標。全案規劃150戶住家、8戶店面，住宅產品以45至60坪、3至4房為主，近一年成交均價約55萬元，總銷逾60億元。

在建築規劃上，此案以「綠意、流瀑、花園、享受」為核心，入口前規劃逾百坪廣場，搭配12米飛瀑水景與挑高9米迎賓大廳，並配置游泳池、健身房、交誼廳、閱覽室，以及約1,300坪私家後花園，將飯店式度假氛圍融入居住日常。

豐邑集團長期關注公益、藝術與城市文化的發展，透過公益及藝文活動，讓更多人接觸藝術、感受生活美學，也讓藝術逐步成為城市生活的一部分。此次蘇富比將香港秋拍精選拍品帶進「豐邑G TOWER」，恰好形成藝術、建築與生活的交會。

業界認為，國際拍賣行選擇將高規格拍品帶進台中，除了拓展中部收藏市場，也反映台中高資產客群與城市消費力持續受到重視。對豐邑而言，讓國際藝術走進住宅場域，也進一步呼應高端住宅從單純「居住產品」走向「生活方式」的市場趨勢。

邱崇喆說，一件值得收藏的藝術品，需要經得起時間淬鍊；一個值得長久居住的家，同樣需要區位、建築、環境與生活品質的共同累積。從蘇富比國際級藝術品到「豐邑G TOWER」的建築美學，兩者在台中交會，也為城市高端生活增添更多文化想像。

長期投入公益與藝術的豐邑，透過國際藝術盛事實踐「藝術走進生活」的理念。記者宋健生／攝影

蘇富比2026年香港拍賣預展在「豐邑G TOWER」登場，奈良美智《冰島的板條箱房間／繪畫室》首度來台展出。記者宋健生／攝影