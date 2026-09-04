台肥80周年慶 總統賴清德親臨祝賀

台灣肥料公司昨（3）日於TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會，除台肥董事長張滄郎、總經理陳右欣率一級主管出席外，貴賓雲集，總統賴清德、農業部長陳駿季也親臨祝賀，並邀集全台逾百位農會總幹事、肥料經銷商及各產業代表，共同參與及見證台肥80周年里程碑。

賴總統致詞表示，台肥公司的發展史與台灣農業現代化及國家經濟發展密不可分，80年來台肥「以土地為本、以農民為念」，支撐農業發展與產業進步，台肥最珍貴地方就在於面對時代不斷改變，始終沒有離開土地，更持續擁抱農業發展，進而帶動台灣工商業及高科技產業。期許台肥未來持續發揮領頭羊的專業，協助政府推動農業進步與綠色轉型，讓累積80年的實力成為推動台灣永續發展、邁向下一個世代的關鍵動能。

張滄郎指出，80年來台肥很榮幸與這片土地「一起成長，共寫歷史」。他強調：「台肥80周年的今天，不只是歷史的回望，更是邁向未來的新起點，台肥將始終秉持守護土地的初心，持續貼近國家與社會發展所需，將80年累積的實力化為面向未來的影響力，種出下一個世代的豐收。」

會中亦舉辦「115年度肥料銷售通路績優獎表揚活動」，由賴總統親自頒獎。台肥並同步舉行80周年紀念特展「沃土豐島天地大美」，於今（4）日至11月20日在TFC南港經貿大樓1樓展出，歡迎各界蒞臨參觀。