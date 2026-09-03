鳳凰進軍航空代理商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
鳳凰代理的日本星悅航空（STARFLYER）睽違多年重返台灣，台北（桃園）－北九州航線昨（3）日正式復航。鳳凰／提供
鳳凰代理的日本星悅航空（STARFLYER）睽違多年重返台灣，台北（桃園）－北九州航線昨（3）日正式復航。鳳凰／提供

旅行社搶進航空業地盤，鳳凰攜星悅攻北九州。鳳凰旅遊（5706）攜手日本星悅航空（STARFLYER），重啟台北（桃園）—北九州航線。

鳳凰以總代理角色，從旅遊產品銷售跨入航空代理、機位通路及航點經營，搶攻秋冬赴日旺季大餅。

旅行社競爭正由下游銷售行程，向上游航空運能及目的地供應鏈延伸。透過這項合作，鳳凰進一步整合機票、住宿、交通與團體行程，強化產品自主性及差異化，減少東京、大阪等熱門市場價格競爭壓力。

台北—北九州航線復飛後，台灣旅客從福岡進一步分流至小倉、門司港、別府及由布院等地，擴大九州多城市串聯商機。旅遊業未來競爭關鍵不只是團費高低，而是能建構取得穩定機位、掌握特色航點，並建立從空中運輸到地面行程的完整產品鏈。

鳳凰指出，台灣旅客赴日需求持續處於高檔，旅遊版圖由東京、大阪等一線城市，向九州等區域市場擴散。隨著中秋、國慶連假接續登場，秋冬賞楓旺季將至，促銷期間開票量可望較平日成長逾兩倍。

星悅航空北九州—台北航線目前每周三班。台北出發班次為每周一、四、六凌晨3時起飛，上午6時20分抵達北九州；北九州返台則於每周日、三、五晚間11時40分起飛，隔日凌晨1時10分抵達桃園。

基本面方面，鳳凰上半年合併營收15.31億元、年減5.9%，為歷史同期次高；稅後純益1.51億元、年增35%，每股純益1.79元。7月營收3.02億元，月增13.1%、年增13.6%；今年前七月營收18.3億元、年減3.1%。

星悅航空復航後，除挹注機票代理收入，也帶動九州團體旅遊、自由行及企業獎勵旅遊產品銷售，配合秋冬賞楓等旺季需求，成為鳳凰下半年本業升溫的新引擎。

星悅航空 鳳凰旅遊 航空業

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