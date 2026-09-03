台肥（1722）昨（3）日在80周年記者會後表示，在原料採購多元化、價格持穩，及政府補助增加，下半年營運有望優於上半年，全年力拚肥料本業虧損縮減5億元；不動產方面，2028、2029年預計南港C4、新竹D7b案陸續完工，滿租後每年可望新增6.7億元租金收入。

賴總統昨日受邀台肥80周年慶祝大會，會上致辭時表示，台肥的發展史與台灣農業現代化以及國家經濟發展密不可分。台肥貢獻不只在於農業，期許台肥未來持續發揮領頭羊的專業，深化各界合作，協助政府推動農業進步與綠色轉型，讓累積80年的實力，成為推動台灣永續發展、邁向下一個世代的關鍵動能。

台肥指出，近年公司實施原料多元化採購策略，包括尿素等肥料原料採購，轉往印尼、約旦等國家，不再向中國大陸購入；在原料採購多角化發展，加上第2季起，政府補助款項開始，且原物料價格相對持穩下，認為下半年營運有望優上半年。

今年4月台肥電子級化工事業也與半導體大廠建立戰略夥伴關係後；台肥指出，未來雙方將以廠中廠模式合作，台肥預計投資15億元在中科、台中廠建廠，設置廢硫酸回收再利用設施，該廠預計2027年下半年投產，將成為台肥深度連結高科技產業供應鏈的重要基石。