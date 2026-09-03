蝦皮購物母公司Sea「全球儲備幹部計畫」開跑 年薪200萬元起

蝦皮購物母公司Sea（冬海集團）人才培育計畫「2027 Sea全球儲備幹部菁英計畫」（Sea Global Management Associate Program）現正開放申請，期限至10月31日，不限科系背景，2027年應屆畢業生或正職工作經驗兩年內的新鮮人皆可投遞。

蝦皮購物指出，今年計畫將年薪提升至200萬元起，較上屆調升。錄取者將在兩年內進行四次工作輪調，期間有機會前往不同市場歷練，從職涯起點累積跨市場、跨職能的實戰經驗。

Sea Global MAP 去年吸引全球近46,000名青年人才申請，平均每1,700位申請者中錄取1人，錄取率不到千分之一，台灣有近1,800人投遞，顯示台灣年輕世代對於跨市場職涯發展的高度企圖心。最終錄取者來自多元背景的人才加入計畫，Sea Global MAP選才，著重應徵者的潛力與解決問題的能力。

Sea集團內部目前正積極推動多項AI專案，2027 Sea Global MAP儲備幹部將有機會直接參與這些前線專案，在跨業務輪調中實際運用AI與數據分析解決商業問題。正於新加坡輪調的儲備幹部也分享，此次輪調中參與開發的內部AI工具已成功上線，並陸續推廣至各市場使用。

蝦皮購物指出，輪調內容不侷限於單一專業，依不同事業與團隊需求，有機會參與產品管理、數據分析、商業規畫、行銷、商務開發及營運等不同職能，並投入 AI、數位金融及平台營運等重點專案，透過跨部門協作與數據分析，參與產品策略、變現優化、金融風險管理及營運流程優化，累積多元的跨職能實務經驗。

Sea人資分享，準備履歷與面試時，比起單純列出參加過哪些活動、做過哪些專案，更重要的是讓面試官看見自己「如何思考、如何行動」。包括是否曾主動發現問題並推動改善、面對變動快速調整做法，或運用數據提出解決方案，都能更具體呈現應徵者的主動性、判斷力、執行力及溝通能力。