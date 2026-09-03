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寄居蟹包租代管轉銜倒數 國住都：還有千名房東沒登記

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

寄居蟹租屋公司所承辦的社會住宅包租代管案件正在進行轉銜，但目前仍有約1,000名房東尚未登記。國家住都中心提醒，相關房東應儘快上網填寫「協助需求登記表」，否則未來與寄居蟹公司終止社宅包租代管業務契約後，案件將不再屬於社宅包租代管計畫範圍，管理服務、修繕獎勵費等資源將無法繼續享有，相關租稅優惠及補助資格也可能受到影響。

國住都表示，自今年8月10日啟動寄居蟹租屋股份有限公司所服務案件的轉銜機制以來，持續與六都租賃住宅服務商業同業公會及中央版第五期社會住宅包租代管計畫業者合作，協助原有房東、房客銜接後續服務。

目前各地公會已透過電話等方式聯繫房東，提醒上網填寫需求登記表。房東如果已有屬意的第五期包租代管業者，可以在填表時直接提出；如果沒有指定業者，則會依照房屋所在地及業者服務量能，由當地公會採輪配方式安排業者接手。

國住都說明，由於轉銜前必須先確認房東、房客是否願意轉入新的包租代管計畫，並以房東意願為主，因此房東必須透過登記表表達意願，後續才能安排業者接洽。

完成登記後，將依房東填寫的意願及個別案件情況安排轉銜業者，協助房東及房客終止與寄居蟹公司的原有契約，再轉入第五期社會住宅包租代管計畫並簽訂新契約，讓租期可以順利銜接，房東、房客也能繼續留在社宅包租代管計畫內，享有相關權益。

國住都提醒，如果房東沒有辦理登記，等到中心與寄居蟹公司終止社宅包租代管業務契約後，相關案件就會脫離社宅包租代管計畫，無法繼續取得計畫提供的管理服務、修繕獎勵費等資源。

此外，房東或房客原本享有的公益出租人相關租稅優惠及其他補助資格，也可能依契約期間、計畫規定及主管機關認定而停止或受到影響。

包租代管 房東 租屋

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