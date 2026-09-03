斥資1億元！台灣瑪摩攜手雙橡園家居 打造北台灣旗艦展示中心

深耕高端建材市場逾30年的台灣瑪摩，攜手精品家居品牌雙橡園家居正式揮軍北台灣，3日開幕全新「台北展示中心 Fashion Gallery」。台灣瑪摩、雙橡園家居總經理黃曜權表示，展示中心斥資逾1億元打造，繼高雄據點後完成北部布局，未來台中總部也將於明、後年落成，屆時將形成北中南三大展示據點，持續深耕台灣高端居家市場。

黃曜權表示，台北展示中心占地近600坪，集結 VERSACE HOME、VERSACE CERAMICS、ABK 及 MML 等國際品牌，從精品磁磚、大板面材延伸至家具、燈飾與家飾，打造結合時尚、美學與生活情境的沉浸式展示空間，希望提供設計師、建築師及高端客戶更完整的空間整合方案。

他指出，去年高雄第一座展示中心落成後，品牌短短一年便完成北部據點布局，未來預計最快明年、最慢後年台中總部落成，形成北、中、南完整服務網絡，且將持續朝奢華、高端定位發展，不排除引進更多國際品牌，擴大產品線與品牌版圖。

談及近期房市景氣，黃曜權表示，受到政府信用管制與相關政策影響，住宅成交量確實與過往有明顯落差，市場仍處於調整階段，但這屬於短期修正，長期來看，台灣房地產基本面仍受都更、住宅汰舊換新與高資產族群居住品質升級等需求支撐，高端住宅及精品建材市場依舊具有成長潛力，長線仍有利多發展。

此次開幕的台北展示中心，以「Fashion Gallery」為概念，不同於傳統建材展間著重產品陳列，規劃 Hall、Plaza、Villa、Apartment、Mansion 與 Hotel 六大主題空間，完整呈現面材與家具在不同生活場景的應用。

展示中心將 VERSACE CERAMICS、ABK、MML 等國際面材，與 VERSACE HOME 精品家具、燈飾及家飾共同呈現，從地坪、牆面、檯面一路延伸至家具與生活物件，讓設計師、建築師及消費者不再只能透過單片樣品想像完工效果，而能實際走入空間，感受材質、家具、光影與藝術交織而成的生活樣貌。

另，展示中心也導入數位選材系統 ROOMVO，讓參觀者可即時模擬磁磚鋪設效果，並結合精品家飾選購體驗，提升空間設計的互動性；現場同步展示隱藏式 Cooking Surface 爐具，將加熱系統整合於義大利 ABK 大板檯面下，展現材料跨足廚房、家具與日常生活的設計可能。

而台灣瑪摩為 VERSACE CERAMICS 台灣獨家總代理，雙橡園家居則為 VERSACE HOME 台灣獨家總代理，透過兩大事業體整合，從磁磚面材一路延伸至精品家具與家飾，讓 VERSACE 從 Fashion 到 Living 的概念，完整呈現在同一個生活場景之中。

雙橡園家居表示，品牌近年由精品面材跨足高端家居，透過台灣瑪摩與雙橡園家居兩大事業體整合，將國際時尚從建材延伸至生活美學，未來也將持續深化空間設計、科技應用與精品家居的整合服務，打造台灣高端居家市場的新標竿。

台灣瑪摩攜手精品家居品牌雙橡園家居打造「台北展示中心 Fashion Gallery」。記者朱曼寧／攝影