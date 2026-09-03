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安基生技開發中新藥AJ201 向美國FDA提出甘迺迪氏症三期臨床試驗申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股安基生技（7754）3日公告，該公司用於治療脊髓延髓肌肉萎縮症（SBMA,甘迺迪氏症）的開發中新藥AJ201，已向美國食品藥物管理局（FDA）提出三期臨床試驗審查申請（IND）。

安基生技表示，SBMA是一種主要影響男性的罕見神經肌肉退化性疾病，保守估計男性發病率約為4萬分之1，目前尚無有效治療藥物。因初期症狀易與其他運動神經元疾病混淆，歐美日臨床專家普遍認為實際患病人數被低估。

安基生技針對AJ201申請美國SBMA三期臨床試驗，如美國食品藥物管理局經30天審查期無提出意見，將可開始執行第三期臨床試驗，這項臨床試驗預計全球收案200人，實際時程將依授權合作夥伴開發進展調整。

安基生技的AJ201已獲得美國FDA授予孤兒藥資格認定（ODD）及快速審查認定（Fast Track Designation），並也取得歐洲藥品管理局（EMA）之孤兒藥資格認定（ODD）。

根據國際策略諮詢公司L.E.K.之調查報告，歐美日目前已有逾1.2萬名確診患者；經綜合評估專家、臨床醫師及保險機構意見，推估SBMA 全球年市場銷售峰值（Peak Sales）可達25億美元以上。

甘迺迪 FDA 生技

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