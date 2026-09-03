智寶參加東京電玩展 推遊戲新品搶市

智寶（7824）宣布與日本遊戲開發與銷售株式会社「Dragami Games」 合作開發中的《Lollipop Chainsaw電鋸甜心》系列全新作品，將於 2026年9月17日（四）至21日（一），在日本千葉幕張展覽館舉辦的 2026東京電玩展 (TOKYO GAME SHOW 2026) 中，於 SEGA／ATLUS 攤位內的 SEGA Partners 專區進行全球首次公開。

展覽期間，現場除了將首次開放全新作品試玩外，主角 Juliet 也將現身攤位。此外，9月18日（五）及19日（六）兩天，將分別於 SEGA 活動舞台以及2026東京電玩展主舞台舉辦特別座談活動，由本作主要相關人員登台，分享最新作品資訊。

《Lollipop Chainsaw電鋸甜心》系列全新作品於2026 東京電玩展展台特別規劃了全球首次公開的試玩機台，並同步推出現場限定贈品、互動拍照區以及特別舞台活動，邀請所有玩家一同親臨現場共襄盛舉。現場將設置 4 台全新作品試玩機台，供玩家搶先體驗。凡完成試玩的玩家即可獲贈「原創鑰匙圈」一只；同時，前往攤位參觀的來賓亦可向周邊工作人員洽詢索取「Logo 貼紙」，紀念贈品數量有限，發完為止。

為了讓粉絲更貼近遊戲世界觀，官方特別邀請系列官方大使、知名 Cosplayer Peach Milky 換上主角 Juliet 的全新服裝現身攤位。現場不僅設立專屬拍照區，更重磅展出一把依實際尺寸打造、重約 7 公斤的擬真電鋸展示道具。這項道具不僅外型講究，更搭載 LED 燈光效果來呈現電鋸鏈條的轉動視覺，並能透過操作油門即時變換引擎音效，完整重現真實電鋸的操作感與震撼力（部分時段可能暫停展示），絕對是拍照留念的絕佳亮點。

此外，官方也將於9月18日（五）及19 日（六）兩天舉辦「Lollipop Chainsaw電鋸甜心 NEW PROJECT」特別座談活動。除了 Cosplayer Peach Milky 將登台互動外，本作製作人與開發團隊成員也將親自出席，為大眾揭開全新作品的面紗並分享開發幕後秘辛。活動分為兩場次進行：首場於9月18日（五）11:40 起在SEGA活動舞台展開，歷時約30分鐘；第二場則於9 月19日（六）9:40 起於 TGS2026 主舞台盛大登場，歷時約50分鐘，喜愛該系列的玩家敬請把握機會前往參與。