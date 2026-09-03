郭文筆接任石化公會理事長 帶領產業邁向高值化轉型、迎戰陸產能過剩

石化公會上周改選理事長，由台塑（1301）董事長郭文筆當選。對於石化產業前景，郭文筆指出，當前國內石化產業面臨中國大陸產能過剩挑戰，除持續調整體質、推進高值化轉型外，他認為，隨中國大陸2030年碳達峰目標期限逼近，落後、老舊產能可望加速淘汰，預期2028年後，石化產業供需可望較趨健康。

台灣區石油化學工業同業公會上周五（8月28日）舉行第17屆理監事會選舉，全面改選理監事會。由於原任理事長、台塑化（6505）董事長曹明已連任二屆，經選舉後，本屆理事長由郭文筆擔任。

石化公會指出，因目前當選名單還要送內政部審核，目前尚未對外公告最新當選名單。另外，主要理監事名單中，除理事長外，其餘無重大變動。

對於產業前景與展望，郭文筆指出，中國大陸石化產能過剩問題仍是當前產業面臨的主要挑戰，但預期2028年後中國大陸新增產能擴建將趨緩，產業供需可望逐步調整至較健康水準。他表示，隨中國大陸2030年碳達峰目標期限逼近，未來勢必淘汰高耗能、落後產能，加上目前中國大陸石化產品過剩、外銷又面臨各國貿易措施管制，均將迫使業者進行內部調整，「不可能一直內卷」，否則企業也難以持續生存。

郭文筆表示，日本、韓國近年持續推動石化產業系統性減產，台灣業者也可伺機與日、韓業者合作，填補供需缺口，對台灣石化業者而言是利多。此外，台塑化推動乙烷進料，預計明年第1季乙烷進料產線開始生產；若中油未來能擴建新四輕，並採用較具成本優勢的乙烷進料，也將有助降低南部石化業者的生產成本。

郭文筆畢業於清華大學工業化學系，長年深耕台塑體系，資歷完整，歷任塑膠部市場拓展組組長、高雄廠副廠長及資深副總經理，2023年3月升任代理總經理，並於2024年6月接任台塑董事長。上任後持續推動台塑朝半導體、高階材料及醫療等利基領域轉型。