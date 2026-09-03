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中華郵政「捐熱血 郵愛心」 讓每一袋熱血延續生命希望

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
中華郵政公司鄭至能副總經理(右3)及徐碧華處長(左4)出席115年8月26日(三)「115年第3季捐熱血 郵愛心」活動。 照片取自中華郵政
中華郵政公司鄭至能副總經理(右3)及徐碧華處長(左4)出席115年8月26日(三)「115年第3季捐熱血 郵愛心」活動。 照片取自中華郵政

中華郵政公司長年以實際行動深耕公益，於115年8月1日至8月31日在全臺各地舉辦「捐熱血 郵愛心」全國性捐血活動，將尊重生命與人道關懷的精神落實於生活之中。

中華郵政公司於8月26日攜手臺北郵局及台北捐血中心，在愛國大樓前廣場舉辦「115年第3季捐熱血 郵愛心」活動，號召員工與民眾一同挽袖響應，亦結合防詐宣導，透過淺顯易懂的方式，提升民眾對於生活安全的認知。

郵政壽險長期推動捐血活動，鼓勵更多民眾共同參與，並持續擴大辦理規模，至今已邁入第24年，從未間斷，累計募集超過69萬袋熱血。中華郵政持續串聯在地資源，將愛心熱血傳遞至全國各地，多次獲財團法人台灣血液基金會台北捐血中心評列為「捐血成績績優團體」，展現長期深耕公益的豐碩成果。

中華郵政公司鄭至能副總經理親自挽袖捐血，以實際行動傳遞關懷與責任。 照片取自中華郵政
中華郵政公司鄭至能副總經理親自挽袖捐血，以實際行動傳遞關懷與責任。 照片取自中華郵政

活動當日，中華郵政公司鄭至能副總經理亦親自挽袖捐血，並帶領行政同仁齊聲高喊「捐熱血 郵愛心」口號，以具體行動傳遞關懷與責任，凝聚企業向心力。

未來，中華郵政公司將持續秉持「郵愛無礙 關懷一直在」的核心精神，除推動捐血公益外，亦將結合企業資源與通路優勢，拓展多元公益行動，深化在地連結，讓愛與善的力量持續流動，為社會帶來更穩定而溫暖的支持。

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