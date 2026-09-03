全地產攜樂居創中古屋「安心認證」驗屋制度 祭業界最高50萬漏水保障

房屋仲介業者全地產3日正式宣布，攜手專業房地產資訊與驗屋品牌樂居，共同推出「全地產安心認證」，將第三方專業驗屋導入中古屋「專任委託銷售流程」，透過「先驗、後售、再保障」三大機制，希望為台灣中古屋交易建立更透明的銷售模式。

全地產強調，「安心認證」驗屋不是保證「零問題」，而是讓問題更透明，讓房屋銷售從「價格競爭」走向「價值競爭」。

全地產認為，「房價可以高，但必須有依據」。同一個社區、相近的坪數與屋齡，市場價格仍可能存在明顯差異。然而過去買方往往只能從裝潢、採光、格局等肉眼可見的條件判斷房屋價值，對於藏在牆面、天花板及管線中的屋況資訊，卻未必有足夠的專業工具可以確認。

全地產表示，好房子，不應只是由屋主或仲介「自己說好」，而應該透過更客觀的資訊，讓房屋本身的價值被看見，因此，全地產與樂居共同推出「安心認證」，透過第三方專業驗屋、屋況資訊揭露及透明化銷售流程，協助屋主呈現房屋現況，也讓買方在購屋決策前取得更多資訊。

此次全地產與樂居共同推出「安心認證」，檢測項目涵蓋，漏水檢測、給排水系統檢測、電路檢測、熱顯像檢測、門窗檢測、地坪檢測、室內環境檢測，以及其他中古屋交易常見屋況項目共計99項，實際檢測內容依個案條件及樂居驗屋作業規範辦理。

全地產強調，安心售屋認證真正希望建立的，不是「零瑕疵神話」，而是一套讓買賣雙方在交易前，盡可能掌握房屋現況、降低資訊不對稱的制度。

除了第三方專業驗屋，全地產同步推出「安心認證漏水保障計畫」，並加入全國首創的「外宿補貼」，解決施工工期間的住宿不便，讓消費者全面性的獲得保障。

全地產分析，保障範圍納入最難處理、各家業者也都不敢保障的「樓上住戶漏水至本戶」情形，甚至為了解決施工工期間的不便，再加入國內首創的「外宿補貼」，讓實務上漏水修繕的大魔王－「相鄰戶溝通配合的難度與對生活的影響」實質的降到最低，希望徹底解決中古屋仲介最棘手、買賣方最有感的問題。

全地產表示，「驗屋的目的，是讓交易前的資訊更透明；保障制度的目的，則是在交易完成之後，如果真的發生問題，消費者知道還有人願意站出來協助處理」。

全地產指出：「我們不是要證明一間房子完全沒有問題，而是希望讓市場知道：這間房子的價值，究竟在哪裡。」

全地產強調，未來，全地產將持續與樂居合作推動中古屋交易資訊透明化，逐步累積安心售屋認證案例及相關市場資料，並且透過專任委託把關讓中古屋市場從單純的價格競爭，走向更透明、更有依據的價值競爭。