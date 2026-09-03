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台肥80周年 台灣農業現代化科技展開展

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台肥80周年慶祝大會「沃土豐島 天地大美」登場，賴清德總統（左2）、台肥董事長張滄郎（右2）、農業部長陳駿季（左1）、總經理陳右欣（右1）共同見證台肥邁入80周年重要里程碑。台肥／提供
台肥80周年慶祝大會「沃土豐島 天地大美」登場，賴清德總統（左2）、台肥董事長張滄郎（右2）、農業部長陳駿季（左1）、總經理陳右欣（右1）共同見證台肥邁入80周年重要里程碑。台肥／提供

台肥（1722）3日於TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會「沃土豐島 天地大美」，回顧台肥80年來以台灣農業發展為根本，從肥料事業出發，拓展資產活化、化工產業等多元事業布局的發展成果，賴清德總統特別親臨現場見證，並在台肥董事長張滄郎、總經理陳右欣陪同下，為台肥80年紀念特展揭幕，親自體驗展區科技互動設計，一同回顧台肥與台灣共同成長的歷程。

賴清德總統致詞表示，台肥發展史與台灣農業現代化以及國家經濟發展密不可分。80年來，台肥以土地為本、以農民為念，穩定台灣農糧供給，並透過化工研發與技術累積，支撐農業發展與產業進步，「功在農民，更功在農業；功在產業，更功在台灣」。

賴清德總統指出，台肥最珍貴的地方，就在於面對時代不斷改變，始終沒有離開土地，更持續擁抱農業發展，並以農業出發，帶動台灣工商業及高科技產業，見證並參與台灣產業發展的重要歷程。

賴清德總統進一步表示，參觀台灣肥料80周年紀念特展，深刻感受到台肥的貢獻不只在農業，更在國家的經濟與未來發展。不僅以廢液回收，助攻高科技產業推動永續製程，更積極布局潔淨能源，為產業未來注入新動能。

賴清德總統期許，台肥未來持續發揮領頭羊的專業，深化各界合作，協助政府推動農業進步與綠色轉型，讓累積80年的實力，成為推動台灣永續發展、邁向下一個世代的關鍵動能。

農業部長陳駿季表示，台肥的80年是台灣農業發展的關鍵力量。從早期肩負國家糧食增產及肥料自主的重要任務，到代表台灣與沙烏地阿拉伯合資建廠，開創早期跨國經營與經貿外交典範，台肥一路見證台灣農業從戰後復甦走向現代化，也在不同時代持續回應農業發展所需。

面對農業永續與淨零轉型，農業部已設定2030年化肥減半的轉型目標，台肥也將持續與農業部合作，推動合理化施肥，鼓勵有機質肥料、緩釋肥等友善資材普及化，改善農田地力、降低土壤及水源環境負荷，共同朝向農業永續發展。

台肥董事長張滄郎表示，80年來，台肥很榮幸參與台灣一次次突破困境、轉型茁壯、昂首向前的奮鬥歷程，與這片土地「一起成長，共寫歷史」。一路走來，台肥深耕土地、扎根農業，與台灣農民朋友建立堅實的信賴關係，也在產業發展的道路上，與來自海內外的各界頂尖企業並肩同行，台肥深深感謝。

張滄郎指出，台肥80周年的今天，不只是歷史的回望，更是邁向未來的新起點，台肥將始終秉持守護土地的初心，持續貼近國家與社會發展所需，將80年累積的實力化為面向未來的影響力，種出下一個世代的豐收。

會中更舉辦「2026年度肥料銷售通路績優單位與人員表揚活動」，由賴清德總統親自為得獎農會與肥料經銷商代表頒發獎牌，表彰獲獎代表在肥料銷售推廣與實名制登記系統推廣上的辛勤付出。農會與經銷商夥伴持續秉持精準農業、永續循環的理念，而中央政府也將繼續投入資源照顧農民、促進農業升級，讓台灣農業不斷創新壯大。

3日同步開展台肥80周年紀念特展〈沃土豐島天地大美〉，結合科技互動策展，帶領民眾穿梭台肥80年與台灣農業共榮的歷史，更認識「活化・再生・永續」的台肥進行式。

台肥80周年紀念特展〈沃土豐島天地大美〉展覽包含四大主題展區，一、《沃土回望：台肥80周年發展軌跡》以體感偵測技術，沉浸式遊歷台肥80年史；二、《神農對決：90秒智慧施肥大挑戰》打造模擬施肥電玩，親身體驗智慧農耕的挑戰與成就；三、《豐景大美：台肥永續禮物盒》透過裸視3D展演，揭開台肥邁向永續發展的未來藍圖；四、《循環新生：肥料袋永續計劃》則從每年超過1,400萬個肥料袋出發，攜手地方農會推動回收再生，讓使用過的肥料袋化身收納箱、水桶、棧板，再次回到農友身邊。

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