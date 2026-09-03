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統一與日本龜甲萬合作35年 布局台灣、中國大陸再拓海外

經濟日報／ 記者侯思蘋／東京即時報導
統一集團與日本龜甲萬深化合作布局，統一發言人凃忠正（圖左）與龜甲萬執行董事兼統萬董事長茂木修合影。記者侯思蘋／攝影
統一集團與日本龜甲萬深化合作布局，統一發言人凃忠正（圖左）與龜甲萬執行董事兼統萬董事長茂木修合影。記者侯思蘋／攝影

統一集團強攻調味料市場，攜手日本醬油大廠龜甲萬，推動新產品開發及市場拓展，未來將進一步強化台灣、中國大陸市場成長動能，未來也不排除進軍東南亞。

統一集團3日邀請媒體參訪日本龜甲萬公司，統一與龜甲萬在台合資成立統萬公司，雙方合作至今超過35年。統萬董事長茂木修表示，在合作模式上，龜甲萬提供醬油釀造技術、產品開發能力及品質管理專業知識；統一則憑藉遍及全台的銷售與物流通路網絡，負責市場推廣與產品銷售，雙方發揮各自優勢，共同拓展台灣市場。

對龜甲萬而言，透過在地化生產可提升價格競爭力，並擴大市場覆蓋範圍；對統一而言，則藉由合資導入日本釀造技術與品質管理體系，提升產品品質及品牌競爭力。

對於雙方未來布局，茂木修表示，龜甲萬將持續結合雙方在技術、產品開發、品牌經營及通路銷售等方面的優勢，積極回應消費者需求變化，推動新產品開發與市場拓展，進一步強化台灣及中國大陸市場的成長動能與獲利基礎。

龜甲萬在台的成功經驗，有助於複製到海外市場。茂木修表示，台灣與日本市場距離近、文化及飲食習慣具有一定共通性，雙方長期合作累積的經驗，使得營運穩健成長，也提供龜甲萬思考海外市場布局的重要參考。隨著中國大陸市場規模擴大，雙方進一步將台灣合作經驗延伸至大陸市場。

雙方在中國大陸市場的合作始於2000年，於昆山成立合資公司，2008年再於石家莊成立另一家合資公司，兩家公司均由統一與龜甲萬各持股50%，延續雙方長期合作架構。

茂木修表示，中國大陸市場與台灣市場雖然規模及消費環境不同，但雙方在台灣累積的合作方式，讓龜甲萬能夠更有效率地與統一共同建立當地事業。從台灣到大陸，合作範圍也從單一市場經營，逐步延伸至跨國市場的事業布局。

日本原物料價格上漲、匯率波動以及物流成本增加等，龜甲萬跟隨日本食品業調漲約5%，並主要希望能優先透過提升生產效率、優化物流運作等企業內部改善措施來吸收成本壓力。

中國大陸 統一 日本

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