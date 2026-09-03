台日合作模式支撐海外布局 龜甲萬攜手統一深耕亞洲

日本醬油大廠龜甲萬與統一企業1990年合資成立統萬，統萬董事長茂木修表示，與統一建立的合作模式與互信，成為布局亞洲市場的重要參考，除台灣及中國市場外，目前已開始與東南亞業者接觸，不排除尋求合作。

龜甲萬是日本最大醬油製造商，品牌行銷歐美等海外市場，30多年前與統一企業合資成立統萬公司，雙方各持股50%，主要生產龜甲萬醬油，台灣並由統萬代工生產統一四季醬油；合作模式也延伸至中國市場，分別在2000年於江蘇昆山、2008年在河北石家莊，與統一企業共同成立持股比例各50%的合資公司。

茂木修除了擔任統萬董事長之外，也擔任龜甲萬代表董事專務執行役員兼國際事業本部長，長期負責集團國際事業與全球營運發展。他今天接受台灣媒體訪問時表示，龜甲萬目前以醬油為核心事業，同時經營各類調味料、豆乳、飲料及葡萄酒等產品，全球產品品項達數千種，目前海外設有8座醬油生產基地。

他表示，海外市場已成為集團主要成長動能，其中北美是龜甲萬最大的海外市場，占國際事業約7成；其次為歐洲及亞洲市場。未來將深耕既有市場，也布局南美、印度及非洲等具成長潛力的新興市場。

談到與統一合作的緣起，茂木修表示，在成立統萬前，龜甲萬便已將日本生產的醬油出口至台灣市場，但當時受限於代理商的銷售能力，加上高關稅造成產品價格偏高，使市場拓展面臨一定挑戰；另一方面，統一企業當時已開始經營醬油事業，為了進一步提升產品品質，希望引進日本釀造技術與品質管理經驗。

茂木修說，他的父親、龜甲萬名譽董事長茂木友三郎曾告訴他，當年與統一企業創辦人高清愿會面時，雙方分享經營理念，一拍即合，因此決定與統一攜手合作，以優勢互補的分工模式，由龜甲萬提供醬油釀造技術、產品開發能力及品質管理專業知識；統一企業則憑藉銷售與物流通路網絡，負責市場推廣與產品銷售。

長期合作下，相關品牌已發展成為台灣市場領先的醬油品牌之一。根據統萬資料，統萬2025年營收為新台幣11.37億元，稅後淨利7603萬元，每股盈餘（EPS）為7.6元，連續3年營收、獲利和EPS皆成長，成為龜甲萬與統一合作的重要成果，也為後續合作模式延伸至中國市場及評估亞洲其他市場奠定基礎。

茂木修表示，一般認為，各持股50%的合資企業因決策權對等，不易長期經營；但龜甲萬與統一企業35年來建立高度互信，凡事以合資公司及市場發展為優先，而非各自母公司利益，合作得以延續至今。

他表示，在台灣與統一企業35年建立的合作模式，不僅成功延伸至中國市場，也讓龜甲萬開始與東南亞部分業者接觸，未來不排除依產品特性及市場需求尋求合作機會，也成為龜甲萬評估亞洲其他市場合作的重要參考。