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布袋鹽山「再續前鹽」 限時「追鹽」正當時

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
布袋鹽山是不少遊客會停留的特色景點，還可就近到台塩生技布袋店，隔窗欣賞不同角度鹽山，品嚐特色美食。圖／台鹽提供
布袋鹽山是不少遊客會停留的特色景點，還可就近到台塩生技布袋店，隔窗欣賞不同角度鹽山，品嚐特色美食。圖／台鹽提供

布袋鹽山又長高了！日前受到大雨溶損逐漸「瘦身」的小鹽山，重新呈現一片雪白產業地景。臺鹽（1737）表示，布袋鹽山隨著原料鹽進出及天候變化，有時長高、有時變矮，想遇上最白、最飽滿的模樣還得碰點運氣；趁著這波新鹽到貨，正是來布袋限時「追鹽」的好時機。

布袋鹽場在日治時期曾擁有全台面積最大的鹽田，是台灣重要的曬鹽基地。民國90年廢曬後，台灣民生用鹽則改由台鹽公司通霄精鹽廠自行生產。昔日曬鹽重鎮七股、布袋，則在廢曬後發展出新的鹽業風景，也形成全台唯二的鹽山景觀。

布袋鹽山日前受連日降雨影響明顯「瘦身」，引發民眾關心，網路上更出現「嚴重失鹽」等趣味諧音，也讓不少人好奇：「鹽山下雨真的會溶掉嗎？」答案是：真的會！台鹽表示，鹽山由大量海鹽堆積而成，鹽粒會因自身重量擠壓及吸濕作用逐漸結實、硬化；但由於鹽易溶於水，隨著雨水溶損或原料鹽進出，鹽山的大小與輪廓也會不斷改變，形成不同時期獨特的產業地景。

正因沒有固定模樣，布袋鹽山也多了「追鹽」的趣味，成為布袋濱海旅遊的特色景觀，吸引遊客及自行車族駐足拍照、休憩補給。來布袋追鹽山，還可至鄰近的台塩生技布袋店歇歇腳，來杯鹽滷咖啡、品嚐鹽滷豆花、鹹冰棒，再順遊布袋漁港、高跟鞋教堂等周邊景點，安排一趟充滿「鹽味」的濱海小旅行。

台鹽 日治時期 臺鹽

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