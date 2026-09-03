鴻華推出「純電生活節」線上遊戲抽獎、車主聚會、預約試乘同步開跑

鴻華先進（2258）3日表示，關注車主在購車後的實際使用體驗，希望能與車主有更多交流與分享的機會，同時跟消費者介紹電動車的使用情境與FOXTRON品牌，即日起推出為期兩個月的「FOXTRON純電生活節」系列活動，內容涵蓋線上互動遊戲抽獎、南北兩場實體FOXTRON車主聚會，以及預約試乘即贈精美好禮，邀請車主與尚未體體驗過FOXTRON電動車的民眾，一起加入這場純電生活的交流盛會。

即日起只要進入「FOXTRON純電生活節」活動網站，就能參加線上互動遊戲「純電智慧王」，透過輕鬆有趣的問答關卡，認識更多純電生活與用車知識。只要完成遊戲並答對5題，填寫基本資料即可取得抽獎資格，活動將於10/31（六）截止，活動結束後預計抽出3名幸運得主，每人可獲得建議售價新台幣14,280元的「SHARP Poketomo陪伴型AI機器人(含專屬設計充電座)」。動動手指就有機會把AI機器人帶回家，是這波純電生活節最容易參與、也最適合全民同樂的活動起手式。

延續線上熱度和陸續交車，FOXTRON也將於10月舉辦兩場實體「車主聚會」，作為品牌與車主面對面交流的重要時刻。FOXTRON車主採線上報名，9/3起於「FOXTRON純電生活節」活動網站上報名，南部場訂於10/17（六）於台南萬國通路創意觀光工廠登場，報名將於10/9（五）截止；北部場則於10/24（六）同一時段移師桃園雄獅文具想像力製造所舉行，報名截止時間為10/16（五）。

值得一提的是，此次南北場地皆選在以「創意」與「想像力」為核心精神的觀光工廠舉辦。以南部場的萬國通路創意觀光工廠來說，本身即以打造陪伴旅人踏上每一段旅程的行李箱聞名；北部場的雄獅文具想像力製造所，則承載著啟發創作與動手實現想法的品牌精神。FOXTRON選擇讓車主在這樣充滿故事與手作溫度的空間中相聚，不只是提供一場活動，更希望呼應純電生活「持續探索、親手體驗」的精神——如同車主駕著FOXTRON車款展開的每一段旅程，也像品牌在電動車路上不斷創新求變的初衷。