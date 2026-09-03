台肥80周年慶 總統：我國農產外銷中國占比逐年下降 展現台灣農業韌性

台肥（1722）今日舉行80周年慶祝大會。賴清德總統致詞表示，臺灣產業發展已逐步走向世界、不再依賴單一市場。2010年臺灣對外投資中，有83.8%投資在中國，但在去年已降到約3.7%，投資已轉移至日本、美國、歐洲及印太區域其他國家。

在農產品部分，賴清德指出，臺灣農產品外銷中國的占比也不斷下降，已經從2015年的20.5%，降到去年的11.5%，美國、日本更成為臺灣農產品前兩大出口市場。他表示，這些成果展現臺灣農業面對外部變局的韌性，也讓臺灣優質農產有更多機會在世界各地發揮價值。

台肥今日於TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會「沃土豐島 天地大美」，回顧台肥80年來以台灣農業發展為根本，從肥料事業出發，拓展資產活化、化工產業等多元事業布局的發展成果。

賴清德致詞表示，台肥公司的發展史與台灣農業現代化以及國家經濟發展密不可分。80年來，台肥以土地為本、以農民為念，穩定台灣農糧供給，並透過化工研發與技術累積，支撐農業發展與產業進步，「功在農民，更功在農業；功在產業，更功在台灣」。台肥最珍貴的地方，就在於面對時代不斷改變，始終沒有離開土地，更持續擁抱農業發展，並以農業出發，帶動台灣工商業及高科技產業，見證並參與台灣產業發展的重要歷程。

賴清德總統進一步表示，台肥貢獻不只在於農業，除以廢液回收，助攻高科技產業推動永續製程，更積極布局潔淨能源，為產業未來注入新動能。期許台肥未來持續發揮領頭羊的專業，深化各界合作，協助政府推動農業進步與綠色轉型，讓累積80年的實力，成為推動台灣永續發展、邁向下一個世代的關鍵動能。

農業部長陳駿季表示，台肥的80年是台灣農業發展的關鍵力量。從早期肩負國家糧食增產及肥料自主的重要任務，到代表台灣與沙烏地阿拉伯合資建廠，開創早期跨國經營與經貿外交典範，台肥一路見證台灣農業從戰後復甦走向現代化，也在不同時代持續回應農業發展所需。面對農業永續與淨零轉型，農業部已設定2030年化肥減半的轉型目標，台肥也將持續與農業部合作，推動合理化施肥，鼓勵有機質肥料、緩釋肥等友善資材普及化，改善農田地力、降低土壤及水源環境負荷，共同朝向農業永續發展。