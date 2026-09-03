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賴總統：台肥助攻台灣高科技業 積極布局潔淨能源

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席「台灣肥料80周年慶祝大會」。圖／總統府提供
賴清德總統出席「台灣肥料80周年慶祝大會」。圖／總統府提供

賴清德總統3日出席「台灣肥料80周年慶祝大會」。他表示，台肥持續轉型，協助高科技產業推動資源循環，再到布局能源轉型。例如透過半導體後端廢硫酸回收、純化、再利用，助攻台灣高科技產業；同時積極布局氫氨能及低碳氨等潔淨能源，為產業注入新的發展動能。

賴總統致詞指出，80年來，台肥的發展歷程與台灣農業現代化及國家經濟發展密不可分。在台肥公司的支持下，台灣農業持續發展，也才有力量支撐台灣的工商產業，進而奠定高科技產業發展基礎。他肯定台肥公司同仁的辛勞，其貢獻不只在農業，對國家的經濟及未來發展也相當重要。

賴總統提到，近年來，面對氣候變遷、能源轉型及產業環境變化，台肥持續推動轉型，將原有技術與經驗延伸至化工、電子化學品、循環經濟以及潔淨能源等領域。

他表示，其中，台肥透過半導體後端廢硫酸回收、純化、再利用技術，助攻台灣高科技產業；同時積極布局氫氨能及低碳氨等潔淨能源，為產業注入新的發展動能。

賴總統也說，台肥不僅固守本業，也要繼續發揚光大。從穩定農業所需的肥料，到協助高科技產業推動資源循環，再到布局能源轉型，台肥正將累積的產業實力，轉化為迎向未來的新力量。他感謝台肥長年的投入與堅持，守護農民的生計，更提升台灣的競爭力。

賴總統強調，政府目標很清楚，就是要讓產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，透過分散風險、多元布局，降低對單一市場的依賴。希望未來台灣的產業能成為日不落國，無論太陽在何地、何時升起，都可以照到台灣產業。

賴總統指出，台灣產業發展已逐步走向世界，不再依賴單一市場。2010年台灣對外投資中，有83.8%投資在中國，但在去年已降到約3.7%，投資已轉移至日本、美國、歐洲及印太區域其他國家。

此外，台灣農產品外銷中國的占比也不斷下降，已經從2015年的20.5%，降到去年的11.5%，美國、日本更成為台灣農產品前兩大出口市場。這些成果展現台灣農業面對外部變局的韌性，也讓台灣優質農產有更多機會在世界各地發揮價值。

他說，台灣經濟近幾年來有長足進步，前年經濟成長率為5.6%，去年達8.76%，今年預估可望達到11.05%，這就是台灣產業走向世界所創造的成果。

賴總統表示，不僅韌性提高，經濟發展獲得的豐碩成果也讓政府稅收增加，因此更有力道保護國家安全。明年我國國防預算編列持續超過GDP 3%，達到1兆1,225億元；政府也將持續推動無人機產業發展，建構國防自主。

賴總統提到，明年總預算案針對公共建設及經濟發展編列的預算高達近1兆元，持續擴大對社會的投資及對人民的照顧，包括推動加薪、減稅、提高六大社福津貼，以及發放0至18歲每人每月5,000元成長津貼等措施。明年並將普發每人1萬元的AI紅利。

賴總統指出，明年編列挹注地方政府的總經費更高達1兆3千多億元，落實地方自治，讓地方有能力與中央攜手推動各項地方所需的重大建設，促進國家均衡發展。這些都是台灣走向世界所帶來豐碩經濟成就的結果。

台肥 賴清德 布局

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