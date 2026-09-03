聽新聞
0:00 / 0:00
台肥80周年慶 特展回顧台肥與台灣共同成長的歷程
台灣肥料股份有限公司上午在TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會「沃土豐島 天地大美」，回顧台肥80年來以台灣農業發展為根本，從肥料產製出發，拓展資產活化、化工產業等多元事業布局的豐收成果，賴清德總統出席致詞，並在農業部長陳駿季、台肥董事長張滄郎、總經理陳右欣陪同下，為台肥80年紀念特展揭幕，親自體驗展區科技互動設計，一同回顧台肥與台灣共同成長的歷程。
賴清德總統致詞時表示，台肥走過的80年，不僅是一家企業的成長歷程，更是與台灣社會及經濟發展牽動的耕耘故事，滋養著台灣農業、工業發展，以及今日高科技產業所需的發展養分，台肥秉持穩定台灣農糧供給為初心，以化工研發輔佐本土農業技術發展，更隨時代演進持續成長，期許台肥未來能將多年來在人才、技術、經驗的耕耘成果，再化作台灣前進的重要動能，續寫下一段80年故事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。