台肥80周年慶 特展回顧台肥與台灣共同成長的歷程

台灣肥料股份有限公司上午在TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會「沃土豐島 天地大美」，回顧台肥80年來以台灣農業發展為根本，從肥料產製出發，拓展資產活化、化工產業等多元事業布局的豐收成果，賴清德總統出席致詞，並在農業部長陳駿季、台肥董事長張滄郎、總經理陳右欣陪同下，為台肥80年紀念特展揭幕，親自體驗展區科技互動設計，一同回顧台肥與台灣共同成長的歷程。

賴清德總統致詞時表示，台肥走過的80年，不僅是一家企業的成長歷程，更是與台灣社會及經濟發展牽動的耕耘故事，滋養著台灣農業、工業發展，以及今日高科技產業所需的發展養分，台肥秉持穩定台灣農糧供給為初心，以化工研發輔佐本土農業技術發展，更隨時代演進持續成長，期許台肥未來能將多年來在人才、技術、經驗的耕耘成果，再化作台灣前進的重要動能，續寫下一段80年故事。

台灣肥料股份有限公司上午在TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會，賴清德總統（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

台灣肥料股份有限公司上午在TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會，賴清德總統（左二）出席致詞，並在農業部長陳駿季（左）、台肥董事長張滄郎（右二）、總經理陳右欣（右）陪同下，為台肥80年紀念特展揭幕，親自體驗展區科技互動設計，一同回顧台肥與台灣共同成長的歷程。記者曾學仁／攝影