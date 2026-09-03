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新北紓困新措施建照自動展延2年 建商：展延是助力確保品質才是王道

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市建築師公會理事長汪俊男說，新北市叔府延長建築期限2年，不只建商受到助益，連產業投資及公共工程之建築案均一併受益。圖／新北市建築師公會理事長汪俊男提供
新北市建築師公會理事長汪俊男說，新北市叔府延長建築期限2年，不只建商受到助益，連產業投資及公共工程之建築案均一併受益。圖／新北市建築師公會理事長汪俊男提供

針對建築營造業缺工缺料，新北市政府體恤業者面臨的難關，提出紓困新措施，即日起針對2026年1月1日至2026年12月31日期間，已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效之建築執照，自動增加建築期限2年，同時適用公共工程建照，也同意廠商檢具事證向主辦機關申請展延工期，與業者攜手共度當前的挑戰。

偉巨建設公司董事長黃志彰表示，近期營建產業同時面臨缺工、缺料、成本上升及金融授信限縮等多重壓力。建築開發業者從土地取得、規劃設計、融資、施工到交屋，必須承擔資金成本、工程履約及市場變動等風險。新北市政府適度展延建築期限，有助業者調配人力、材料與資金，維持工程正常推進，亦可避免短期外部因素影響整體開發秩序。

他說，符合條件的建築工程自動增加建築期限2年，且展延後仍受最長10年之限制，並非無限期延長。建築開發業界認同政府兼顧產業實況、工程管理與公共利益的政策決定；工期展延是因應特殊環境的調節措施，而非降低業者應負的開發及履約責任。

黃志彰指出，面對景氣循環、金融政策及國際原物料市場變動，短期產業波動在所難免。無論工期是否展延，開發業者仍應秉持誠信經營，督促專業團隊落實施工管理，確保工程品質、結構安全及購屋者權益均不打折扣，才是王道。

他強調，隨著新北市進入「大都更時代」，建築開發業者所扮演的角色，已不只是住宅與都市空間的供給者，更是協助政府推動危老重建、耐震補強、都市更新及安全防災的重要外部力量。黃期待政府與產業建立長期、制度化的溝通管道，持續依實務需求檢討政策、保留合理彈性，讓公部門與建築開發業者形成彼此信任、共同承擔的夥伴關係，攜手提升城市安全與韌性。

新北市建築師公會理事長汪俊男也說，新北市延長建築期限2年，不只建商受到助益，連產業投資及公共工程之建築案均一併受益；近幾年受到Covid疫情，國際地緣衝突等，甚至近年國內土方之亂衝擊，國內營建產能受到嚴重影響，不僅缺工缺料，更連帶造成營建成本大幅上升，工程期程大幅延長。

汪俊男表示，延長建築期限2年，讓各界有較彈性的緩衝時間因應調整，除疏緩營建產能需求高峰壓力外，期待政府更可透過政策協助營建業，不只引進外籍移工補充營建人力，更應鼓勵強化建教合作，改善營建勞動環境，提高在地營建人力參與誘因。

另外，他說也應鼓勵於建築工程設計及新建階段，採用工業化，預製化等產品與工法，不僅降低營建現場人力需求，更進而提升確保建築工程品質。

建商 新北 缺工

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