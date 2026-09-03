快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸推封頂預售、40年房貸 準現房建案出現「日光盤」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「涵碧天下」示意圖。圖／鄉林提供
「涵碧天下」示意圖。圖／鄉林提供

大陸近日發布住宅主體結構封頂後才能申請預售、取得竣工備案後才開始償還房貸，以及貸款年限從30年拉長為40年等措施，北京、上海、深圳、杭州及成都等城市傳出出現搶購潮，具價格優勢的準現房建案甚至成為「日光盤」。

鄉林不動產表示，今年4月，大陸自然資源部與國家林業和草原局發布「38號文」，調整房地產開發用地供應政策；此次「828新政」再提高預售門檻，預期將拉長新房供給周期及增加開發商資金成本，也讓市場產生未來一至兩年優質新房供給減少、產生空窗期，市場需求大於供給，房價成本上升的預期，促使剛性及改善型購屋需求加速入市。

業界認為，「封頂預售」除保障購屋者權益、降低爛尾樓風險，也將考驗開發商的資金實力、施工效率與產品力。具備成熟開發經驗、穩健財務能力及高品質建造實力的品牌房企，可望在新一輪市場洗牌中勝出。

像是成都，同時推出首付比率降至15%、公積金貸款額度提高至144萬元人民幣，以及首年20%利息補貼等措施，現房貸利率也已經降至2.5%，與台灣相當，加速帶動房市升溫。統計顯示，2026年上半年大成都地區新房成交3萬298套、成交金額748億元人民幣。

鄉林不動產指出，鄉林「涵碧天下」基地附近的金茂曉棠，自2025年5月首次開盤後，八個月內連續14次開盤均快速售罄，累計銷售約1700套、總銷逾50億元人民幣。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，成都人口逼近2200萬人，地鐵建設快速，高科技產業與人才持續進駐，人口紅利及重大建設效益，正推升核心區不動產價值。

他表示，鄉林在成都取得七塊基地，土地約300畝、約6萬台坪，可售容積105萬平方公尺，其中地上可售75萬平方公尺。若平均售價由每平方公尺2萬元提高至3.3萬元人民幣，推估總銷可望達台幣1140億元。也就是說售價每平方公尺增加人民幣1萬元，地上可售部分即可增加約75億元人民幣總銷空間、折合約新台幣360億元。

鄉林指出，「涵碧天下」R4、R6項目已積極推進，本次的828新政，將給鄉林帶來超乎預期的收益。未來項目開盤後，收益可分年回流，預計三至五年逐步回收，為集團營運及獲利挹注新的成長動能。

預售 房貸 大陸 建案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旺季臨近 民眾購屋意願仍需時間修復

37年才還完！高雄舉債興建社宅遭審計點名 市府：社宅還會增加

西安放寬建商開價免送審 陸房市大鬆綁消化庫存

買房遷戶籍就能省地價稅？21世紀不動產：9月22日前別漏做這一步

相關新聞

賴總統：台肥助攻台灣高科技業 積極布局潔淨能源

賴清德總統3日出席「台灣肥料80周年慶祝大會」。他表示，台肥持續轉型，協助高科技產業推動資源循環，再到布局能源轉型。例如透過半導體後端廢硫酸回收、純化、再利用，助攻台灣高科技產業；同時積極布局氫氨能及低碳氨等潔淨能源，為產業注入新的發展動能。

漢來福園台菜30年首度北上 董事長林淑婷揭漢來為何選大巨蛋

漢來美食（1268）旗下深耕高雄30年的「福園台菜」首度北上，並首度走出飯店進駐商場，台北大巨蛋店將於明日正式開幕。漢來美食董事長林淑婷3日表示，大巨蛋商圈匯聚賽事、演唱會、百貨人流及國際旅客，是福園提升品牌知名度與能見度的重要舞台；漢來另一高級粵菜品牌「漢來名人坊」也將接棒進駐，9月7日試營運、10日正式開幕。

台股大漲企業老闆出手了！尾牙桌價漲25% 千桌大場瘋搶

台股今年以來多次改寫歷史紀錄，台指期夜盤在6月時盤中最高一度衝上49,160點；儘管近期指數在高檔震盪，但今年累積的財富效果，已直接反映在年底的企業尾牙與春酒市場。今年上市櫃公司的尾牙與春酒，出現桌數與桌價齊揚現象，其中千人規模的大型尾牙更是一開賣就被搶訂。

台肥80周年慶 賴總統：我國農產外銷中國逐年下降 展現台灣農業韌性

台肥（1722）今日舉行80周年慶祝大會。賴清德總統致詞表示，臺灣產業發展已逐步走向世界、不再依賴單一市場。2010年臺灣對外投資中，有83.8%投資在中國，但在去年已降到約3.7%，投資已轉移至日本、美國、歐洲及印太區域其他國家。

台肥80周年慶 特展回顧台肥與台灣共同成長的歷程

台灣肥料股份有限公司上午在TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會「沃土豐島 天地大美」，回顧台肥80年來以台灣農業發展為根本，從肥料產製出發，拓展資產活化、化工產業等多元事業布局的豐收成果，賴清德總統出席致詞，並在農業部長陳駿季、台肥董事長張滄郎、總經理陳右欣陪同下，為台肥80年紀念特展揭幕，親自體驗展區科技互動設計，一同回顧台肥與台灣共同成長的歷程。

新北紓困新措施建照自動展延2年 建商：展延是助力確保品質才是王道

針對建築營造業缺工缺料，新北市政府體恤業者面臨的難關，提出紓困新措施，即日起針對2026年1月1日至2026年12月31日期間，已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效之建築執照，自動增加建築期限2年，同時適用公共工程建照，也同意廠商檢具事證向主辦機關申請展延工期，與業者攜手共度當前的挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。