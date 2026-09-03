大陸推封頂預售、40年房貸 準現房建案出現「日光盤」

大陸近日發布住宅主體結構封頂後才能申請預售、取得竣工備案後才開始償還房貸，以及貸款年限從30年拉長為40年等措施，北京、上海、深圳、杭州及成都等城市傳出出現搶購潮，具價格優勢的準現房建案甚至成為「日光盤」。

鄉林不動產表示，今年4月，大陸自然資源部與國家林業和草原局發布「38號文」，調整房地產開發用地供應政策；此次「828新政」再提高預售門檻，預期將拉長新房供給周期及增加開發商資金成本，也讓市場產生未來一至兩年優質新房供給減少、產生空窗期，市場需求大於供給，房價成本上升的預期，促使剛性及改善型購屋需求加速入市。

業界認為，「封頂預售」除保障購屋者權益、降低爛尾樓風險，也將考驗開發商的資金實力、施工效率與產品力。具備成熟開發經驗、穩健財務能力及高品質建造實力的品牌房企，可望在新一輪市場洗牌中勝出。

像是成都，同時推出首付比率降至15%、公積金貸款額度提高至144萬元人民幣，以及首年20%利息補貼等措施，現房貸利率也已經降至2.5%，與台灣相當，加速帶動房市升溫。統計顯示，2026年上半年大成都地區新房成交3萬298套、成交金額748億元人民幣。

鄉林不動產指出，鄉林「涵碧天下」基地附近的金茂曉棠，自2025年5月首次開盤後，八個月內連續14次開盤均快速售罄，累計銷售約1700套、總銷逾50億元人民幣。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，成都人口逼近2200萬人，地鐵建設快速，高科技產業與人才持續進駐，人口紅利及重大建設效益，正推升核心區不動產價值。

他表示，鄉林在成都取得七塊基地，土地約300畝、約6萬台坪，可售容積105萬平方公尺，其中地上可售75萬平方公尺。若平均售價由每平方公尺2萬元提高至3.3萬元人民幣，推估總銷可望達台幣1140億元。也就是說售價每平方公尺增加人民幣1萬元，地上可售部分即可增加約75億元人民幣總銷空間、折合約新台幣360億元。

鄉林指出，「涵碧天下」R4、R6項目已積極推進，本次的828新政，將給鄉林帶來超乎預期的收益。未來項目開盤後，收益可分年回流，預計三至五年逐步回收，為集團營運及獲利挹注新的成長動能。