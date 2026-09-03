快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

漢來福園台菜30年首度北上 董事長林淑婷揭漢來為何選大巨蛋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
漢來美食旗下「福園台菜」首度北上，進駐台北大巨蛋商圈，台北大巨蛋店9月4日正式開幕。圖為漢來美食董事長林淑婷（左二）與遠東SOGO營業總經理吳素吟（左三）合影。記者嚴雅芳／攝影
漢來美食旗下「福園台菜」首度北上，進駐台北大巨蛋商圈，台北大巨蛋店9月4日正式開幕。圖為漢來美食董事長林淑婷（左二）與遠東SOGO營業總經理吳素吟（左三）合影。記者嚴雅芳／攝影

漢來美食（1268）旗下深耕高雄30年的「福園台菜」首度北上，並首度走出飯店進駐商場，台北大巨蛋店將於明日正式開幕。漢來美食董事長林淑婷3日表示，大巨蛋商圈匯聚賽事、演唱會、百貨人流及國際旅客，是福園提升品牌知名度與能見度的重要舞台；漢來另一高級粵菜品牌「漢來名人坊」也將接棒進駐，9月7日試營運、10日正式開幕。

林淑婷表示，福園能在高雄經營30年，除了延續原有台菜料理精髓，近年也持續融入新的台菜理念及創意料理。此次台北大巨蛋店更跳脫傳統台菜餐廳風格，空間以時尚、簡約為主軸，融入「台灣紅」元素，希望在保留台菜特色的同時，也呈現更現代的風格。

因應大巨蛋特殊的消費情境，福園也重新思考座位與客群配置。林淑婷指出，團隊在規劃時就考量到演唱會、賽事客群的快速用餐需求，因此從少人數到多人座位都有安排；另一方面，也希望承接家庭聚餐、商務宴席、品酒會及研討會等需求，讓福園從飯店餐飲走進商場後，進一步擴大消費客群。

林淑婷也強調漢來美食集團供應鏈對福園的支援。漢來旗下擁有20多個餐飲品牌，加上宴會廳、自助餐及名人坊等大型餐飲營運，可發揮集團採購規模優勢。海鮮方面，漢來在東港已有多艘合作漁船，北部也與宜蘭漁船合作，因此福園台北店可供應活海鮮及現流海鮮。

遠東SOGO營業總經理吳素吟表示，當初為評估福園是否適合北上，曾特別到高雄安排主管團隊實際用餐，獲得一致肯定後才決定引進。她指出，台北已有不少台菜餐廳，但南北台菜風味仍有差異，Garden City希望納入不同區域及菜系特色，因此將福園的南部台菜引進台北。

福園台菜創立於1995年高雄漢來大飯店，曾連續三年獲《米其林指南》入選餐廳肯定。台北大巨蛋店由鑽研台菜技藝近30年的王誌雄主廚掌杓，菜色以「經典傳統」、「南部特色」及「福園創意」三大主軸，將南部私房台菜帶進北部市場。

其中，傳統台菜包括市場已較少見的酒家菜「經典呷酢蝦」及「蓮貞一品香」；南部特色則有以高雄鹽埕新順發意麵搭配現炒活鱔魚的「火爆鱔魚炒意麵」，以及南部宴席代表菜「紅蟳米糕」；創意料理則包括將鮮魚香煎後與海鮮燒煮、搭配自製酵母油條的「福園半煎煮」，以及將炙烤烏魚子嵌入軟絲的「烏金釀軟絲」。

福園台北大巨蛋店除多樣化單點菜色，也推出適合2至6人的合菜，並規劃半包廂式6人圓桌；多人宴客則提供10人桌菜，另設有6人、10人及14人獨立包廂，部分隔間可打通，鎖定日常聚餐、家庭聚會及商務宴客等不同需求。

漢來美食此次也同步將「漢來名人坊」導入台北大巨蛋，預計9月7日試營運、9月10日正式開幕，將是品牌全台第6家分店、台北第2家據點。兩大品牌分別以台菜及粵菜搶進大巨蛋商圈，進一步擴大漢來美食在北部餐飲市場的布局。

漢來 大巨蛋 董事長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大巨蛋美食+2！德州鮮切牛排、SALT&STONE進駐 爽嗑限定優惠

開展年底拚40店！SALT&STONE接棒展店主力 上海德州鮮切牛排也要拓點

6億珠寶齊聚麗晶 晶華總經理吳偉正揭搶高端客三大策略

瓦城版圖首度跨進台東！雙品牌進駐秀泰 開幕假日翻桌率逾5次

相關新聞

賴總統：台肥助攻台灣高科技業 積極布局潔淨能源

賴清德總統3日出席「台灣肥料80周年慶祝大會」。他表示，台肥持續轉型，協助高科技產業推動資源循環，再到布局能源轉型。例如透過半導體後端廢硫酸回收、純化、再利用，助攻台灣高科技產業；同時積極布局氫氨能及低碳氨等潔淨能源，為產業注入新的發展動能。

漢來福園台菜30年首度北上 董事長林淑婷揭漢來為何選大巨蛋

漢來美食（1268）旗下深耕高雄30年的「福園台菜」首度北上，並首度走出飯店進駐商場，台北大巨蛋店將於明日正式開幕。漢來美食董事長林淑婷3日表示，大巨蛋商圈匯聚賽事、演唱會、百貨人流及國際旅客，是福園提升品牌知名度與能見度的重要舞台；漢來另一高級粵菜品牌「漢來名人坊」也將接棒進駐，9月7日試營運、10日正式開幕。

台股大漲企業老闆出手了！尾牙桌價漲25% 千桌大場瘋搶

台股今年以來多次改寫歷史紀錄，台指期夜盤在6月時盤中最高一度衝上49,160點；儘管近期指數在高檔震盪，但今年累積的財富效果，已直接反映在年底的企業尾牙與春酒市場。今年上市櫃公司的尾牙與春酒，出現桌數與桌價齊揚現象，其中千人規模的大型尾牙更是一開賣就被搶訂。

台肥80周年慶 賴總統：我國農產外銷中國逐年下降 展現台灣農業韌性

台肥（1722）今日舉行80周年慶祝大會。賴清德總統致詞表示，臺灣產業發展已逐步走向世界、不再依賴單一市場。2010年臺灣對外投資中，有83.8%投資在中國，但在去年已降到約3.7%，投資已轉移至日本、美國、歐洲及印太區域其他國家。

台肥80周年慶 特展回顧台肥與台灣共同成長的歷程

台灣肥料股份有限公司上午在TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會「沃土豐島 天地大美」，回顧台肥80年來以台灣農業發展為根本，從肥料產製出發，拓展資產活化、化工產業等多元事業布局的豐收成果，賴清德總統出席致詞，並在農業部長陳駿季、台肥董事長張滄郎、總經理陳右欣陪同下，為台肥80年紀念特展揭幕，親自體驗展區科技互動設計，一同回顧台肥與台灣共同成長的歷程。

新北紓困新措施建照自動展延2年 建商：展延是助力確保品質才是王道

針對建築營造業缺工缺料，新北市政府體恤業者面臨的難關，提出紓困新措施，即日起針對2026年1月1日至2026年12月31日期間，已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效之建築執照，自動增加建築期限2年，同時適用公共工程建照，也同意廠商檢具事證向主辦機關申請展延工期，與業者攜手共度當前的挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。