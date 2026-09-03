漢來福園台菜30年首度北上 董事長林淑婷揭漢來為何選大巨蛋

漢來美食（1268）旗下深耕高雄30年的「福園台菜」首度北上，並首度走出飯店進駐商場，台北大巨蛋店將於明日正式開幕。漢來美食董事長林淑婷3日表示，大巨蛋商圈匯聚賽事、演唱會、百貨人流及國際旅客，是福園提升品牌知名度與能見度的重要舞台；漢來另一高級粵菜品牌「漢來名人坊」也將接棒進駐，9月7日試營運、10日正式開幕。

林淑婷表示，福園能在高雄經營30年，除了延續原有台菜料理精髓，近年也持續融入新的台菜理念及創意料理。此次台北大巨蛋店更跳脫傳統台菜餐廳風格，空間以時尚、簡約為主軸，融入「台灣紅」元素，希望在保留台菜特色的同時，也呈現更現代的風格。

因應大巨蛋特殊的消費情境，福園也重新思考座位與客群配置。林淑婷指出，團隊在規劃時就考量到演唱會、賽事客群的快速用餐需求，因此從少人數到多人座位都有安排；另一方面，也希望承接家庭聚餐、商務宴席、品酒會及研討會等需求，讓福園從飯店餐飲走進商場後，進一步擴大消費客群。

林淑婷也強調漢來美食集團供應鏈對福園的支援。漢來旗下擁有20多個餐飲品牌，加上宴會廳、自助餐及名人坊等大型餐飲營運，可發揮集團採購規模優勢。海鮮方面，漢來在東港已有多艘合作漁船，北部也與宜蘭漁船合作，因此福園台北店可供應活海鮮及現流海鮮。

遠東SOGO營業總經理吳素吟表示，當初為評估福園是否適合北上，曾特別到高雄安排主管團隊實際用餐，獲得一致肯定後才決定引進。她指出，台北已有不少台菜餐廳，但南北台菜風味仍有差異，Garden City希望納入不同區域及菜系特色，因此將福園的南部台菜引進台北。

福園台菜創立於1995年高雄漢來大飯店，曾連續三年獲《米其林指南》入選餐廳肯定。台北大巨蛋店由鑽研台菜技藝近30年的王誌雄主廚掌杓，菜色以「經典傳統」、「南部特色」及「福園創意」三大主軸，將南部私房台菜帶進北部市場。

其中，傳統台菜包括市場已較少見的酒家菜「經典呷酢蝦」及「蓮貞一品香」；南部特色則有以高雄鹽埕新順發意麵搭配現炒活鱔魚的「火爆鱔魚炒意麵」，以及南部宴席代表菜「紅蟳米糕」；創意料理則包括將鮮魚香煎後與海鮮燒煮、搭配自製酵母油條的「福園半煎煮」，以及將炙烤烏魚子嵌入軟絲的「烏金釀軟絲」。

福園台北大巨蛋店除多樣化單點菜色，也推出適合2至6人的合菜，並規劃半包廂式6人圓桌；多人宴客則提供10人桌菜，另設有6人、10人及14人獨立包廂，部分隔間可打通，鎖定日常聚餐、家庭聚會及商務宴客等不同需求。

漢來美食此次也同步將「漢來名人坊」導入台北大巨蛋，預計9月7日試營運、9月10日正式開幕，將是品牌全台第6家分店、台北第2家據點。兩大品牌分別以台菜及粵菜搶進大巨蛋商圈，進一步擴大漢來美食在北部餐飲市場的布局。