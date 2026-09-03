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冬山地熱探勘井溫達200度 中油評估2028年底設電廠可行性

中央社／ 台北3日電

中油推動宜蘭冬山深層地熱開發，探勘井溫已達攝氏200度，初步評估具發電開發潛能。中油表示，預計明年將啟動兩階段、共10口井的鑽井作業；先以2口佐證井確認熱能，於2028年底完成後，進一步評估設置電廠的可行性。

中油表示，冬山一號探勘井於去年10月21日開鑽、今年4月21日完鑽，鑽至深度3361公尺，地層溫度已達攝氏200度，初步評估已具深層地熱發電開發潛能。

冬山一號探勘井屬於垂直井，中油下一步將邁入水平井鑽探領域，擴大地下熱能探測範圍。中油表示，配合再生能源發展條例，有關定向及水平井不需獲井程正投影地主同意的修訂，正在辦理後續鑽井開發相關服務及工程的採購作業，預計今年底完成採購。

中油說明，預計在2027年上述條例修法通過後，開始進行2口佐證井的鑽井作業，工作期程約1年，預估約2028年底完成。若經評估地熱熱能足以開發並設置電廠，將接續進行後續8口開發井的鑽井作業，預估期程約2.5至3年，約2031年底完成。

據114年度全國電力資源供需報告，能源署規劃地熱發電裝置容量目標，預計分別在2030年及2035年裝置容量將分別達到0.2GW（200MW）與0.45GW（450MW）。據能源署統計，目前地熱完工案場達14.02MW，開發中案場為8.65MW。

能源署長吳志偉先前於2026台灣新能源發展論壇表示，目前地熱開發主要分布在宜蘭清水、仁澤與台東金崙、紅葉等地，大多是淺層地熱，未來期待能在宜蘭附近開發深層地熱。

在政策配套方面，能源署將定向井修法列為今年的重點措施，吳志偉說，目前修法方向為地熱井設置深度超過300公尺時，土地所有權人不得排除鑽井作業。行政院已完成定向井修法授權討論，後續將送立院審議。

中油 電廠 宜蘭

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