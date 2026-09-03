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一年600萬人次運動力 Curves 以健康影響力實踐企業永續

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
Curves以女性專屬運動環境與教練陪伴，降低女性運動門檻，讓規律運動成為日常，從健康促進實踐企業永續。（圖：信義房屋提供）
Curves以女性專屬運動環境與教練陪伴，降低女性運動門檻，讓規律運動成為日常，從健康促進實踐企業永續。（圖：信義房屋提供）

Curves副總經理陳映如於信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會共同製作的Podcast《士說新語．秀倫理》中指出，Curves將「會員是否持續運動」列為衡量企業永續的核心指標，全台會員平均每月運動十次，年運動人次達六百萬。

健身品牌與企業永續有何關係？陳映如表示，公司的績效指標重視「會員是否持續運動」，會員平均每月運動約十次，年度累積運動人次可達六百萬，是企業影響力持續累積的重要指標。當未來扶養人口愈來愈少，唯有讓更多人健康老化、延後失能與照護需求，才能減輕下一代的扶養與社會照護負擔，這也是運動產業能為高齡社會創造的重要價值。

陳映如分享，品牌創辦人Gary Heavin因母親長期受肥胖、高血壓及憂鬱症所苦最終離世，讓他體認到女性健康的重要性，因此創立適合女性建立健康生活習慣的健身品牌。

「許多女性走進健身房的原因，無非是希望減重或改善身材。」陳映如指出，真正影響健康的，並非短時間瘦了多少公斤，而是能否養成規律運動的習慣。尤其女性三十歲後肌肉量逐漸流失，四十歲後速度更快，若缺乏肌力訓練，容易增加肌少症及慢性疾病風險。

為了降低女性運動門檻，品牌打造女性專屬健身空間，由女性教練提供服務，並設計三十分鐘間歇式循環訓練模式，讓忙碌的上班族、家庭主婦或中高齡女性，都能在有限時間內完成運動，將健康融入日常。

全台上百家加盟據點中，約九成加盟主原本就是會員或教練，因為親身感受到運動帶來的改變，希望回到自己的家鄉，陪伴更多女性建立健康生活。陳映如形容，這樣的模式「不是商業加盟，而是信念的複製」。不少家庭甚至出現母女、祖孫三代一起運動的情況，長年的陪伴也讓許多會員持續運動超過十年。

「會員在幫助別人的過程中，也感受到自己可以為社會帶來改變，因此形成善的循環。」陳映如表示，公司與勵馨基金會合作已超過17年，從募集奶粉、尿布及生活物資開始，到如今已成為會員每年共同參與的重要活動，讓公益參與逐漸融入會員社群。

在其他永續作為上，公司也採用FSC認證紙材、植物油墨、環保紗及雙潔淨健康食品等；目前高階主管超過七成為女性，董事會亦有三分之二由女性擔任，將永續作為延伸至產品、日常營運與組織治理。

從女性健康、加盟經營到公益參與，本集也從健身產業案例討論，企業如何透過本業回應社會需求，並將永續融入日常經營。更多內容可收聽《士說新語．秀倫理》第五季EP11。

Podcast節目《士說新語．秀倫理》邀請Curves副總經理陳映如分享品牌如何重新詮釋女性健身對社會的價值，以及如何將永續精神融入企業經營。（圖：信義房屋提供）
Podcast節目《士說新語．秀倫理》邀請Curves副總經理陳映如分享品牌如何重新詮釋女性健身對社會的價值，以及如何將永續精神融入企業經營。（圖：信義房屋提供）

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