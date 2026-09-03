五年級的回憶！「舉重重鎮」一樂園飯店走入歷史 將變身27層大樓

陪伴台北人走過近50個年頭、有「舉重重鎮」之稱的西門町一樂園大飯店，今年夏天走入歷史，飯店已於今年7月結束營業，隨後建物也將拆除重建。

據了解，該飯店基地未來規劃興建一棟地上27層的住宅大樓，總戶數約255戶。隨著老飯店走下歷史舞台、住宅新案即將登場，重建後的房價表現，也成為市場關注焦點。

回顧歷史，一樂園大飯店不僅是一間飯店，更承接了許多老台北人的共同記憶。創辦人張朝國出身雲林西螺，為當地知名武術家「阿善師」劉明善第六代嫡傳弟子。

一樂園大飯店於1979年開幕，擁有193間客房，是西門町最具代表性的三星級飯店之一。除了提供旅宿服務，地下室還設有「台北健身院」，培育出不少與舉重選手，包括1984年洛杉磯奧運男子舉重60公斤級銅牌得主蔡溫義，也因此有了舉重重鎮之稱。

2010年，一樂園大飯店發生火災，後續經過整修，隔年以「伊樂園大飯店」之名重新營業，2017年則再度恢復「一樂園大飯店」名稱。如今，隨著改建計畫正式啟動，這座陪伴台北人近半世紀的西門町老地標，也將正式向時代告別。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，西門町商業、娛樂、餐飲、交通機能應有盡有，加上區內租屋與就業人口穩定，租賃市場活絡，無論對自住客還是置產客都很有吸引力。

尤其最近幾年在西區門戶計畫、台北雙星等利多題材的加持下，西門町生活圈的市場能見度也在持續攀升，不少老舊建物經過改建後，都迎來身價暴漲。

她表示，本案位於西寧南路，靠近開封街、漢口街，相較於徒步區一帶，本案周遭的居住環境更為單純，頗有「鬧中取靜」的條件。

此外，由於商圈開發飽和，可供大規模利用的土地資源相當稀缺，新建案供給量不多，因此研判本案重建後，每坪單價應有機會突破百萬元關卡，後市表現值得關注。