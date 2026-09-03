慶祝台肥80周年 賴總統細數產業對中國依賴下降 展現台灣產業的韌性

台灣肥料公司（台肥）今於TFC南港經貿大樓舉辦80周年慶祝大會活動，賴清德總統今也出席。賴總統致詞時說，台灣農業成為支撐工商業、高科技發展的基礎，也再次強調去年台灣對中國大陸的投資已經下降到3.75%，農產品貿易對中國大陸的依賴也下降到11.5%，展現台灣產業的韌性，希望台灣未來的產業能成為「日不落國」。

1946年台灣肥料公司在台北衡陽路掛牌成立，台肥肩負台灣農業發展的使命，目前已拓展至化工、電子級化學品與資產建設等領域，今年適逢80周年。

賴總統致詞表示，台肥走過的80年，不僅是一家企業的成長歷程，更是與台灣社會及經濟發展牽動的耕耘故事，滋養著台灣農業、工業發展，以及今日高科技產業所需的發展養分，不僅帶動南港與新竹的產業地景蛻變，更助力現今高科技產業、光電產業所需的永續製程。

賴總統話鋒一轉表示，2025年台灣對中國大陸的投資已經下降到3.75%，台灣農產品外銷中國大陸的比率也不斷下降，2015年達到20.5%，去年已經下降到11.5%，顯見台灣已經不再依賴單一市場，展現台灣農業的韌性。此外，台灣經濟這幾年也有長足進步，2024年台灣經濟成長率為5.6%，今年預估可達11.05%。

賴總統說，明年度整體國防預算將達到新台幣1兆1225億元，占GDP超過3%，以及明年起0到18歲每人每月5000元的成長津貼，中央對地方政府補助也將達到1兆3000多億元，強調政府的工作就是要保護和照顧國人，這些都是台灣走向世界帶來的經濟成就與結果。

農業部長陳駿季表示，面對農業永續與淨零轉型，農業部已設定2030年化肥減半的轉型目標，台肥也持續與農業部合作，推動合理化施肥，鼓勵使用有機質肥料、微生物肥料等友善資材，改善農田地力、降低土壤及水源環境負荷，共同朝向農業永續發展。

台肥董事長張滄郎表示，台肥始終以農業為本、深耕土地，一步步開展資產活化、化工及電子級化學品等多元事業，很榮幸在這段耕耘路途上，與台灣農民建立堅實的信賴關係，更能與來自海內外的各界頂尖企業為伍，達成城市進步的豐碩成果。

今會中也同步舉辦「115年度肥料銷售通路績優單位與人員表揚活動」，由賴總統親自為得獎農會與肥料經銷商代表頒發獎牌，也宣布明起至11月20日將舉辦台灣肥料80周年紀念「沃土豐島 天地大美」特展。