淡季很淡！8月新案市場持續衰退 專家：淘汰賽開打、小代銷玩不下去

住展雜誌3日發布最新市調，北台灣8月推案量379.7億元，月減18.7%、年增 10.2%，單周成交組數持續低於1組，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，8月進入民俗月，加上暴雨氣候與民眾把握暑假出遊，多重利空不利買氣匯聚。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，8月燈號為衰退黃藍燈，分數推步落至33.9分。

陳炳辰表示，建商推案也以接下來的928檔期為主，預售與成屋供給量雙雙滑落，預售案量比前月走跌近90億元，推出新案的總銷最多不超過25億元，能有20多億元的為新北市林口區與新竹市北區、東區的竹城、駿皇、永盛建設案。

新成屋方面更慘烈，戶數總計僅公開60多戶，一般來說單月最低也應有100多戶，在相比中古成屋價格高，又沒有預售屋彈性付款空間，常得跟進熱潮或檔期來帶動買氣，如今大環境不佳再逢房市淡季時節，演變為渺無推案蹤影窘況。

需求方面，零星的新推指標案因為建商品牌、地段機能而有個案買氣表現，但大部分銷售一段時間的舊案，或是坐落二線地帶案績效低落，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數分數依舊為差無可差的谷底，單周平均來客組數低於10組，成交低於1組，不乏建案更換代銷，小型代銷玩不下去，始終等不到買氣春燕，殘忍又現實的淘汰賽局開打。

建商節制推案，賣壓稍有舒緩，待售案數從7月攀上1,600案，8月減少2.6個百分點，為1,559案，當然相比熱況不到千案，如今賣不掉的案子還是相當多，尤其是高房價的台北市，與多有投資客的桃園市，各因區域特性難以在銷況上求快，而熱銷個案不斷排擠舊案，加上2022年建照爆量帶來眼下正展開的交屋潮，是否伴隨著解約潮變數山雨欲來，咬牙苦撐可能將變成牙齒咬碎和血吞。

議價率長期保持在一成內，房價支撐力道堪稱粉碎經濟學供需原理，不過其實當前交易集中在特定風險較低的品牌建案與機能地區，建商開價與市場認知的成交價差距不大，而新興區域則因乏人問津，低價也賣不掉，看不到成交量體，建商連降價都刺激不了市場，無行也無市。

陳炳辰指出，9月迎來新案傳統檔期，亦有新一波的央行理監事會議，但出於選舉前夕的政策不容失誤，預期就算有相關調整也不易有感，加上今年只剩下一個季度，房市枯木逢春機率偏低，最快恐怕得等到選後12月的央行決策能否較沒有牽絆給個歲末大禮包。