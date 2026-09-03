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北台灣房地「慘」！建案換代銷、殘忍淘汰賽開打

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住展雜誌發布最新市場調查指出，北台灣市況持續低迷，建案平均一周來客低於10組，成交低於1組，不少建案更換代銷，小型代銷玩不下去，殘忍又現實的淘汰賽局開打。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，8月進入民俗月，加上多重利空不利買氣匯聚，建商推案也以928檔期為主，預售案量比前月減少近90億元，推出的新案，總銷最多不超過25億元。

新成屋案更慘烈，戶數總計僅60多戶，以往單月最低也有100多戶，分析原因，新成屋比中古屋價格高，又沒有預售屋彈性付款空間，面臨房市淡季，沒人想推案公開。

建商節制推案，賣壓稍有舒緩，待售案數從7月攀上1,600案，8月減少至1,559案，但賣不掉的案子還是很多，尤其是房價高的台北市，與投資客較多的桃園市。

陳炳辰表示，2022年的建照爆量，目前正帶來一波交屋潮，解約潮變數也跟著山雨欲來，建商可能從咬牙苦撐，變成咬碎牙齒和血吞。

陳炳辰指出，各界期待9月央行理監事會議，但選舉前夕，預期央行就算有相關調整也不易有感，最快恐怕得到12月，央行決策能較沒有牽絆才能給個歲末大禮包。

建案 利空 台北市

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