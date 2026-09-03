新北紓困新措施！建照自動展延2年 營建業壓力解危即時雨

面對房市供給、住宅貸款額度受限、營建缺工及原物料價格上漲等多重因素影響，新北市政府體恤營建業面臨的難關，自即日起針對2026年1月1日至2026年12月31日期間，已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效的建築執照，自動增加建築期限2年，同時適用公共工程建照，也同意廠商檢具事證向主辦機關申請展延工期，與業者攜手共度當前的挑戰。

新北市工務局長馮兆麟指出，營建產業是經濟發展的重要產業，與上下游產業及就業市場息息相關，但今年以來缺工情形仍然嚴峻。據統計2026年第1季營造業空缺已達1.9萬人；營造工程總指數今年6月較2025年12月上漲約5.48%，在人力問題尚未疏解之際，原物料價格持續攀升，嚴重影響建築工程施工進度。

馮兆麟表示，新北市政府依據新北市建築管理規則第14條，決定採取建築期限自動增加2年的方式，協助業者度過目前困境。另外中央銀行資金管控趨嚴，建築物所有權買賣登記下降，加上人口結構高齡化、勞動力逐年減少，缺工問題也造成營造業工程延宕的因素之一。

馮兆麟強調，本次措施適用於2026年間核發且仍有效之建照與雜照，並納入公共工程建築執照，期盼降低營建業缺工及經濟情勢所造成的衝擊，創造更穩定的建築發展環境。