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台股大漲企業老闆出手了！尾牙桌價漲25% 千桌大場瘋搶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
君品酒店中「亮」廳有5米挑高大廳，天花板以宛若歌劇院布幕垂墜的金屬材質打造，配上16盞水晶燈映出古典法國情調，適合大型宴會、各類型的展演活動。圖／雲品提供
君品酒店中「亮」廳有5米挑高大廳，天花板以宛若歌劇院布幕垂墜的金屬材質打造，配上16盞水晶燈映出古典法國情調，適合大型宴會、各類型的展演活動。圖／雲品提供

台股今年以來多次改寫歷史紀錄，台指期夜盤在6月時盤中最高一度衝上49,160點；儘管近期指數在高檔震盪，但今年累積的財富效果，已直接反映在年底的企業尾牙與春酒市場。今年上市櫃公司的尾牙與春酒，出現桌數與桌價齊揚現象，其中千人規模的大型尾牙更是一開賣就被搶訂。

雲品（2748）表示，目前已預定的企業客戶中，平均桌價落在每桌 1萬2,000元至1萬5,000元的占了七成，每桌20,000元以上的高價訂單則占三成，整體桌價較去年成長20-25%。

大型外燴更是熱門搶手，雲品表示，今年大型外燴需求主要集中在北北桃地區，目前已經接單8,150桌，其中單一場次最大規模高達1,250桌，2027年初大型外燴的尾牙與春酒預計接單至今年底，全年總量預估將較去年成長一成，有機會刷新歷史紀錄、突破1萬1,000桌。

隨著尾牙旺季將至，今年大型尾牙的銷售比往年提早4個月開跑，加上明年農曆春節較早，銷售期進一步提前，雲品目前承攬的大型尾牙有八成集中在明年1月，其餘兩成落在今年12月與明年2月。

雲品總經理丁原偉表示，台股創高挹注財富效果，使得今年600桌以上的大型尾牙搶場地、搶檔期，競爭格外激烈，600桌以上場次已占總訂單的五成，主要來自AI供應鏈企業及大型金控。更有許多上市櫃公司在尾牙預算上提高不少，願意重金犒賞員工，更有企業客戶指名加價、把米其林星級料理端上尾牙菜單；而外商、AI供應鏈、記憶體廠、電子代工到金控業普遍拉高桌數與預算，正是企業對產業前景抱持信心的具體展現，也呼應了整體經濟的正向表現。

目前尾牙、春酒的詢問電話較去年增加25%；明年1、2月婚宴將與尾牙、春酒的檔期正面對撞，尤其集中在周五、周六、周日，形成「搶日期、搶場地、搶人力」的三大趨勢。面對少子化下相對吃緊的人力，集團積極與客戶協調於平日周一至周四辦理活動，使平日的接單頻率已與周末相當，宴會日期分布更為平均，避免集中於單一日期辦理多場次的現象發生。

擁有多元化場域的君品Collection，因延伸君品酒店的服務優勢與多樣化場地類型，成為許多企業洽詢尾牙的目標，全台已簽約預訂376場，其中尾牙占92%、春酒占8%。

此外，規模500桌以上的大型尾牙宴近期已陸續下訂完成，25桌以上的中型尾牙也幾乎定案，11月之後接單的多屬中小型場次。由於產業缺工問題尚未解除，不少五星飯店已無力承接大型尾牙；雲品國際則憑藉在台北多次操辦萬人外燴的經驗與口碑，並將於年底前補齊餐飲人力，透過集團北、中、南、東的人力調度優勢，執行大型尾牙的接單任務。

尾牙 老闆 台股 雲品

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