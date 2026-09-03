友達新加坡廠87億賣了

友達（2409）昨（2）日董事會拍板以3.5億新加坡幣（約新台幣87.53億元）出售新加坡廠（L4B），以活化資產並優化財務結構，聚焦輕資產營運模式。

友達指出，此次決議處分子公司AFPD Pte. Ltd.其廠房及相關廠務附屬設施，將售予硬碟大廠威騰（Western Digital） （Singapore） Pte. Ltd.及／或其指定人。至於處分利益，則尚待買方取得當地主管機關核准後確認。

友達於2023年底以LCD面板需求低迷及產線不具經濟效益為由，關閉生產筆電、手機、車用等面板的新加坡廠（L4B），並將設備運回台灣。未來新加坡將成為友達提供智慧服務解決方案的基地。

友達昨天公告指出，AFPD將提出OTP予買方簽署，並提供買方於OTP日期起十個營業日的選擇權期間（Option Period）。且過戶前提條件將視買方是否取得當地主管機關（包括但不限於 Jurong Town Corporation）之核准。

近年友達持續活化資產，包括2021年出售竹科L3B廠房給世界先進（5347），交易金額9.05億元，處分利益7.03億元。2024年出售台南廠及子公司友達晶材位於后里的部份建物和設施予美光（Micron），交易總金額81億元，處分利益47.18億元。