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台電明年新編900萬核安經費

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台電明年度預算新增編列900萬元，辦理核能電廠自主安全檢查耐震安全評估，並明載核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，相關換照文件整備工作已展開。

台電在預算書中表示，為確保核電安全、提升核能電廠因應地震及海嘯等天然災害的防範能力，明年度編列「核能電廠自我安全檢查作業之耐震安全評估作業經費」900萬元；另編列1,432萬元，辦理核能電廠機率式地震風險評估（SPRA）同儕審查意見技術支援，以及地震易損性評估支援。

台電說明，核電廠現況評估報告已奉經濟部核定，評估結果顯示，核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，因此依法辦理兩座核電廠運轉執照換發申請的文件整備工作，也就是自主安全檢查。

不過，預算書也清楚列出後續程序。台電表示，目前換照申請整備工作仍在執行中，待依法備齊換照文件等資料，並填具「核子反應器設施運轉執照換照申請書」後，還須報請主管機關核能安全委員會審核；只有在獲准換發運轉執照後，才能填換核子燃料。

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