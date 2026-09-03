安泰銀總資產衝4,000億元

安泰銀行（2849）昨（2）日召開第2季法人說明會，安泰銀行財務長陳琬鈺指出，上半年稅後純益10.6億元，年增53%，淨收益33.3億元，僅次於2017年同期表現，其中又以利息淨收益與手續費淨收益成長最顯著；存放款規模同步成長，整體核心收益動能持續增強，總資產已突破4,000億元。

陳琬鈺表示，安泰銀行上半年淨收益33.3億元，年增雙位數，主因受惠於利息淨收益與手續費淨收益同步成長，分別較去年同期成長35%與17%。其中，利息淨收益受惠存放款規模擴張及淨利差改善；手續費淨收益則受惠於法人金融與財富管理業務雙雙成長帶動，其中信託手續費收益年增66%，推升手續費淨收益創下近十年同期新高，顯示非利息收益動能持續提升。

安泰銀行持續深化客群經營及優質資產布局，帶動放款業務量價量同步成長，上半年放款收益率較去年同期提升10個基點（bps）；資金成本方面，受惠美元利率下行，存款成本下降10個基點。

在資產收益率提升及資金成本下降的雙重挹注下，上半年淨利差（NIM）較去年同期大幅提升21個基點，顯示資產負債結構優化及利差管理成效逐步顯現。