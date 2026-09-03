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貿協訪沙國 推動AI合作

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貿協董事長黃志芳與沙國親王瓦利德（Prince AI-Waleed bin Talal）。貿協／提供
貿協董事長黃志芳與沙國親王瓦利德（Prince AI-Waleed bin Talal）。貿協／提供

外貿協會董事長黃志芳率COMPUTEX及市場推廣團隊，近日赴沙國首都利雅德，先後拜會沙國主權基金、國家級先進製造平台、AI公司及大型企業集團，並與LEAP科技展主辦單位交流，鎖定沙國AI基礎建設需求，推動台灣科技業者與當地企業合作。

沙國將2026年定為「人工智慧年」，除擴建資料中心，也積極發展阿拉伯語大型語言模型、主權AI及相關基礎設施，並與輝達（NVIDIA）、超微AMD）及思科（Cisco）等國際大廠合作。

黃志芳表示，HUMAIN希望在沙國建立AI硬體在地製造能力，點名機櫃、電源管理及冷卻系統等領域，正好對接台灣供應鏈強項。台灣擁有從半導體、伺服器到關鍵零組件的完整生態系，若能進一步與沙國資金、能源及市場結合，有機會從設備出口，升級為共同製造及長期供應鏈合作。

此次共有44家台灣業者參加LEAP科技展，展現AI軟硬體及應用實力，其中仁寶（2324）開發的醫院服務型智慧機器人成為展場焦點，並與沙國指標業者達成合作協議，顯示台沙合作已從市場接觸逐步進入實際媒合階段。

黃志芳指出，除AI基礎建設外，沙國大型企業也對電動車、無人機、自動化及機器人等台灣優勢產業表達合作興趣。貿協後續將安排沙國企業來台考察及商機媒合，並邀請沙方參加明年6月1日至4日舉行的COMPUTEX 2027，協助台廠搶進中東主權AI供應鏈。

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