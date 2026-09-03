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陽明斥資389億 擴充船隊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明 （2609）與韓國韓華海洋公司（韓華海洋）昨（2）日於陽明海運重慶大樓正式簽署六艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，由陽明海運蔡豐明董事長及韓華海洋金熙喆執行長代表簽署。

這筆造船訂單日前已經公告，昨日完成簽約，將投資353.67億元至389.76億元區間，預計於2028至2029年間陸續交付，可與陽明海運既有萬TEU級船隊搭配，作為越洋航線主力船型，靈活配置於亞洲往返北美東、西岸、南美及地中海等航線，完善全球營運船隊配置，強化核心航線營運優勢，並提升陽明海運低碳船舶比重，突顯綠色競爭優勢。

陽明海運新世代船舶布建規畫，預計在2030年前將有24艘新船投入，其中包含LNG雙燃料船隊18艘（五艘15,500 TEU級、七艘16,000 TEU級及本次六艘13,000 TEU級）與甲醇雙燃料預置8,000 TEU級全貨櫃船六艘。

本次六艘新建全貨櫃輪，每艘裝載量可達13,650個20呎標準貨櫃，採LNG雙燃料及氨燃料預置設計（Ammonia Fuel Ready），以利陽明海運在邁向淨零碳排過渡時期，使用成熟且具經濟性之LNG替代燃料，減少20%之溫室氣體排放，並同步考量氨燃料具備燃燒時完全不產生二氧化碳，可在改造後LNG儲存設施中使用，轉換成本相對較低且供應鏈與基礎設施相對完善等特性，採氨燃料預置設計，以保留陽明海運未來因應日益嚴格之國際船舶溫室氣體減排規範時之彈性。

陽明 陽明海運 重慶

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