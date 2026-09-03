晶華擴版圖...三據點2027年開幕

台北晶華酒店總經理吳偉正昨（2）日出席「麗晶之夜」表示，晶華國際酒店集團將持續擴大國內外營運版圖，目前林口晶英酒店、捷絲旅新北林口館及日本大阪心齋橋二館同步籌備，三個新據點預計2027年陸續開幕，成為集團下一階段成長引擎。

晶華（2707）採取多品牌發展策略，依不同地區的商務、休閒及觀光需求，分別導入晶英、捷絲旅等品牌。隨三個新據點加入，集團旗下飯店總數可望增加至18家，客房總數突破2,800間，除擴大住房及餐飲營收規模，也有助分散單一市場波動風險。

其中，晶華與東森集團合作打造捷絲旅新北林口館，將進一步卡位林口商務、會展及旅遊需求；林口晶英酒店則鎖定較高端的住宿與餐飲市場。海外方面，日本大阪心齋橋二館將延續集團在日本市場的布局，強化大阪核心商圈的品牌覆蓋率。

晶華上半年營收36.11億元、年增5.11%；受惠出售子公司Regent Hospitality Worldwide, Inc. 13%股權予洲際酒店集團（IHG），稅後純益10.98億元、年增54%，每股純益8.62元，較去年同期5.60元增加3.02元，創歷史新高。

展望下半年，晶華看好中秋節、教師節、國慶日等節慶與連假，可望帶動國旅住房需求；年底耶誕節、企業聚餐及尾牙旺季，則有利餐飲與宴會業務升溫。集團後續也將持續評估海外飯店管理及併購機會。