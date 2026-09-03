宏碁前進IFA強攻AI PC 預告推出為Gemini量身打造的Googlebook

德國柏林消費電子展（IFA）即將於9月4日至8日登場，宏碁（2353）2日於IFA展前舉行「next@acer」全球記者會，宣布一系列新品登場，由董事長陳俊聖主持。宏碁除了預告即將推出Acer Googlebook，同時陳俊聖端出自家Acer SFF RTX Spark精巧型桌上型電腦，宣示宏碁搶攻下半年AI PC市場決心。

宏碁本次IFA發表會釋出產品涵蓋AI PC、AI迷你工作站、輕薄筆電、平板、路由器、可攜式電子紙螢幕、鎖定高效能遊戲與內容創作需求的顯示器、投影機等。

搭載輝達RTX Spark的PC裝置即將於今年秋季上市，宏碁新亮相的Acer SFF RTX Spark精巧型桌上型電腦 ，將個人AI代理、進階內容創作與高效能遊戲體驗整合於全新平台，為新世代Windows PC體驗量身打造。

Acer SFF RTX Spark以NVIDIA RTX Spark為核心，在節省空間的精巧機身中提供強大運算效能，支援代理式AI於本地端環境運行，可提供最高1 petaflop的AI運算效能與128 GB高速統一記憶體；宏碁RTX Spark裝置的上市資訊將於日後公布。

此外，宏碁亦預告Acer Googlebook即將推出。但未給出具體時間；Googlebook是為Gooogle AI Gemini量身打造的裝置，該機被視為Google的高階AI PC。

在AI裝置方面，宏碁宣布推出Acer Veriton RI110 AI迷你工作站，該機搭載Intel Core Ultra X7處理器358H與Intel Arc B390顯示卡，為設計、推論與內容創作提供高效能的本地端AI運算能力，並支援最高1,200億參數的AI模型。