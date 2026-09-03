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麗晶之夜開趴！集結四大頂級珠寶品牌 銷售衝10億

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導
「2026麗晶之夜」集結四大頂級珠寶品牌、總價值逾6億元高級珠寶。台北晶華酒店總經理吳偉正（前中）看好今年業績表現。記者嚴雅芳／攝影
「2026麗晶之夜」集結四大頂級珠寶品牌、總價值逾6億元高級珠寶。台北晶華酒店總經理吳偉正（前中）看好今年業績表現。記者嚴雅芳／攝影

「2026麗晶之夜」昨（2）日晚間登場，集結四大頂級珠寶品牌、逾6億元高級珠寶，檔期銷售金額挑戰10億元。會場以270度環景影像營造1920年代「黃金年代」美學，入場消費門檻延續去年等級破千萬元，點燃秋季奢華戰火。

麗晶精品今年前八月業績年增18%，全年可望突破90億元；若延續雙位數成長，明年有機會首度跨越百億元大關。

台北晶華酒店總經理吳偉正表示，麗晶精品自2019年起，業績每年均維持雙位數成長，即使國人海外旅遊熱度不減，高端精品消費仍展現韌性。今年「麗晶之夜」檔期銷售預估成長10%至15%，將成為下半年衝刺業績的重要引擎。

麗晶精品今年成長動能除既有會員持續消費，股市走強、AI產業崛起也帶進一批高端新客，部分高額訂單即來自首度消費的客戶；去年底開幕的勞力士專賣店，同樣發揮引流效果，進一步擴大高端客群基礎。

更大的結構性變化，來自二代客群接棒。麗晶精品觀察，過去資深客群占比約八成，目前已降至65%，年輕客群則提高至35%。不少二代消費者自小跟隨父母造訪晶華（2707），成年後延續原有生活與消費習慣，成為近年最重要的新增購買力。

兩個世代的珠寶消費邏輯也不相同。資深客群較重視珠寶的稀有性、保值及收藏價值；年輕客群取得資訊更快速，海外旅遊經驗也更豐富，購買前會主動比價及研究商品，同時在意設計感、個人風格與實際穿搭，消費需求從收藏擴大至社交、送禮及日常使用。

瞄準這波世代交替，今年「麗晶之夜」以「The Golden Age黃金年代」為主題，集結CHAUMET、DAMIANI、CINDY CHAO與HARRY WINSTON四大品牌，展出全球唯一及年度限量作品，並由模特兒實際佩戴，讓頂級珠寶走出展示櫃、融入日常穿搭。

會員規模也持續擴張，目前麗晶精品黑卡會員已接近2,000人，會員數維持雙位數成長，其中以年輕二代增加最明顯。麗晶精品明年將全面調高會員門檻，一般會員提高至10萬元，白金卡由10萬元大幅拉升至60萬元，黑卡則由120萬元提高至180萬元。

提高門檻後，麗晶精品也將加碼VIP服務，包括專屬貴賓空間、精品珠寶限定下午茶及米其林主廚餐飲體驗，透過品牌、餐飲及服務三大支柱，創造消費者前來、停留及再次消費的理由。

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