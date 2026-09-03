智慧經營／智通科創總經理蔡焜煌 善用菁英 提升競爭力

資訊服務商智通科創（8932）近年來在新的經營團隊接手下，業績蒸蒸日上，擺脫過往虧損局面，仰賴的除了新事業的引進外，便是新經營層的高效率管理理念。總經理蔡焜煌對員工唯一的要求便是效率極大化，他寧願用高薪聘請少量菁英，也不會選擇讓薪資要求低的員工在公司混日子。

改革制度 效率大躍進

在新團隊的帶領下，智通受惠於軟體需求增加，營收及獲利皆是穩定成長，不過公司並不滿足於當下的成績，仍在持續拓展新業務，這兩年積極推動印度小額放貸事業，為公司營運增添第三支腳。

智通前身為宏大拉鍊，曾經盛極一時，但後期因管理層營運思維未跟上時代潮流，導致經營不善，在新團隊接手後，改變經營管理模式，又引進了軟體新事業，進而轉虧為盈。

蔡焜煌在2019年正式接手宏大拉鍊，初期他認為前董事長更懂拉鍊產業，便讓其繼續經營，但經過一年的觀察後，蔡焜煌發現其管理觀念有些過時，舉例來說，公司為追求穩定，選擇固定供應商，但其實有價錢更好的選擇，他卻不願試著在兼顧品質下降低成本，導致公司獲利一直沒有起色。

更令人詫異的是，宏大拉鍊過去在中國大陸連連虧損，但管理階層卻是毫無作為，直到蔡焜煌接手第二年發現苗頭不對，更換總經理後，中國區業務才開始轉盈。

蔡焜煌表示，關鍵在於計酬方式，過去以月薪發放時，由於底薪低，員工為了領加班費，兩小時能做完的工作會拖到五小時，主管也睜一隻眼閉一隻眼，導致生產效率極差，蔡焜煌接手後，將其改為「論件計酬」，員工做得愈多，就賺得愈多。

馬不停蹄 拓展新事業

改制後，效果馬上就立竿見影，原本要十個人做的工作，現在三、四個人就夠了，因為所有員工都不希望別人來分利潤；再加上智通逐步汰換老舊設備，現在一個工人可以顧八到十台機器，效率更是大幅提升。

在拉鍊本業賺錢後，智通就著手進行轉型事宜，成功在2023年第3季併購GLN，引進軟體事業，隔年軟體事業營收就正式超越拉鍊事業，成為主要獲利來源。

緊接著，智通馬不停蹄地持續拓展新事業，這兩年看好印度小額放貸市場前景，便打算透過併購的方式獲得合法放貸的資格，並搭配公司在當地經營多年的平台，期待能夠快速鋪開放貸業務。

然而，印度方的辦事效率差，導致進度不斷延後。為了加快進度，蔡焜煌決定找當地的顧問公司配合，並從台灣派遣專人去跟進項目，包括與當地部門的合作進度，以及公司內部的管理。對他來說，如此緩慢地推進速度是無法忍受的。

除此之外，智通還同步籌劃數位串流業務，並同樣試圖透過併購的方式，快速擴大事業規模及串流流量，雖然前期投入不小，但蔡焜煌相信，完成併購過後，集團內部技術能力將能夠互相支撐，確保未來的獲利及發展方向。