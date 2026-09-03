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ESG最前線／環安衛優化 先打數位地基

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

人工智慧快速進入企業管理，環境、健康與安全（EHS）也不例外。從事故預測、危害辨識、法規遵循到資料分析，AI正被期待成為下一波環安衛數位轉型的重要工具。

然而，今年美國國家安全委員會（NSC）與Wolters Kluwer Enablon發布《The Safety Shift: EHS Readiness in 2026》調查，卻揭露一個值得企業注意的現象：90%的受訪企業有意投資AI改善安全管理，但真正做到EHS全面數位化的企業只有11%，另有71%仍處於數位與人工流程並存的混合狀態。

這個落差點出環安衛數位轉型最大的挑戰：企業想跨進AI時代，資料可能還停留在上一個時代。

許多企業多年來累積大量環安衛資料，包括巡檢紀錄、事故報告、危害鑑別、教育訓練、化學品資料及改善追蹤等，但這些資訊可能分散在Excel、紙本、電子郵件與不同系統中。對人工管理而言，這只是效率問題；但進入AI時代後，就會成為資料品質問題。

AI要協助企業預測風險，前提是必須取得足夠而且可信賴的資料。如果事故分類標準不一致、巡檢紀錄缺漏，甚至不同廠區使用不同格式，再先進的模型，也很難產生可靠的判斷。

因此，企業導入AI的第一步，未必是先購買AI工具，而是重新檢視環安衛管理的「數位地基」。以下三個步驟供參考：

首先是資料數位化。將紙本與人工紀錄轉為結構化資料，讓事故、巡檢、風險與改善措施可以被搜尋、分析及追蹤。

其次是流程數位化。真正的數位轉型，不是把紙本表單變成電子表單，而是讓問題發現、通知、改善、追蹤到結案形成完整的管理閉環。

最後才是智慧化。當企業累積足夠且品質穩定的資料後，AI才能進一步找出人力不容易察覺的關聯，例如哪些設備經常出現異常、哪些作業容易重複發生缺失，甚至從大量歷史紀錄中辨識事故發生前的共同訊號。

當這三個階段逐步建立，環安衛數位轉型帶來的效益就不只是「節省人力」。更重要的是，管理模式可以從事後統計走向即時管理，再進一步從被動處理走向主動預防。

當然，AI也不能取代環安衛專業人員。NSC的調查同樣提醒，企業普遍關切過度依賴AI的風險，並強調「人在迴路（Human-in-the-loop）」的重要性。安全管理涉及現場環境、人員行為與專業判斷，最終責任仍然必須由人承擔。

這或許也是今年全球環安衛數位轉型帶給企業最重要的提醒：AI不是數位轉型的起點，而是數位成熟後的放大器。

企業真正該問的，已經不只是「我們要不要導入AI」，而是「我們的資料與管理流程，準備好讓AI發揮價值了嗎？」

人工智慧 數位 健康

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