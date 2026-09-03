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連鎖效應／標準化…連鎖業基本功

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

立秋已屆，正值處暑，靜待白露…，24節氣循環往復，這是一年如常的「標準」，也是代代相傳的智慧，經營連鎖企業，「標準」是唯一的基本功。

形成標準為什麼這麼重要？一顆種籽被種下，不保證能活，順應天時、擷取地利，當根系扎得夠深時，終於露出苗頭，逐漸伸展枝椏，長成一棵樹，這棵樹的故事才剛開始，從此一方面向下扎根；另一方面向天際生長，回應成長的正是標準的運行，即持續的扎根、持續的生長。

在產業中，每家企業都要探索屬於自己的生存壯大之道，無論在外界的眼光中是出類拔萃，或是隱形冠軍，必有其致勝之道。老子云：「合抱之木，生於毫末；九層之台，起於累土；千里之行，始於足下。」知道自己在做什麼，專注於自己在做的這件事，不跟別人比較。

行業中由於相互學習，經常出現夫妻臉的現象，做什麼都一窩蜂，其實常得到的是反效果，想要活得久、活得精彩，必定要走一條不同的路，起初會很辛苦，也有可能會失敗，但創造遊戲規則，走自己所定義的路，以總開店數超過26,000店的飲料店業為例，就產業概況、品牌通路和單店標竿三層面剖析之。

一、產業概況：與咖啡館不同，同樣在台灣飲料店業新台幣1,100億元總產值中，可各分食400億的主要是茶飲店和咖啡館，但前者逾1.5萬店，後者還不到5,000店，前者月均營收21萬、後者為65萬。

二、品牌通路：星巴克在台灣咖啡館業，以逾500店規模、150億營收居冠，排名第二的路易莎雖店數相當，但營收規模不足星巴克的五分之一。而茶飲連鎖店數最多的是逾900店的清心福全，排名第二的是50嵐約600店，由於都是加盟連鎖，前者年度營收約30億、後者為25億。

三、單店標竿：若以單店營收標竿而言，咖啡館業首推興波咖啡，無論是華山興波或是在101的天空興波，均創下單店年度營收6,000萬元的記錄；而在茶飲料業，麻古茶坊大安店曾創下單日營收20萬元、UG樂己茶飲忠孝敦化店曾創下單月營收450萬元記錄。

綜上所述，在競爭激烈的飲料店業，品牌突圍靠的是規模，而單店衝刺靠的是實力或特色單品，如：興波咖啡義式1+1、麻古茶坊的楊枝甘露和樂己的三窨十五茉，如今都成為品牌通路的招牌飲品。

做一杯有特色的飲料，不難；但堅持一杯飲料的特色一年、三年、五年甚至十年，很難。若再加上規模更是難上加難。

就像將星巴克開向全球逾四萬店的帶領者Howard Schultz所說：無論品牌走得多遠，最神奇的數字永遠是1。「如1的力量無限大」，建立標準自動成長，品牌通路比的是十年之功。

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