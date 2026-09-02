快訊

玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免

日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年商用不動產挑戰2千億新高 宏大陳益盛：科技業兩難題、兩商機浮現

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

據宏大國際資產最新統計，今年前七月光是美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，在桃園、苗栗、台南、高雄等地購置廠房金額就飆破1,000億元，躍今年工業不動產最大買家；宏大國際資產總經理陳益盛表示，在AI工業熱潮持續進行下，今年全年商用不動產交易金額估破2,000億元新高。

不過陳益盛指出，目前積極擴廠的企業普遍遇到兩大難題，第一廠房太老舊，舊有的空間大小及挑高、載重等規劃不敷使用，第二區域備載容量電力不足，如PCB廠用電量至少2MW~5MW，半導體製造業用電量也至少需要8MW以上，因此非坐落於主要工業區的廠房，條件往往都不符合「AI概念股企業」的設廠需求。

除了「AI概念股企業」設廠商機高需求外，陳益盛指出，這波AI熱潮同步衍生出兩大潛在利基市場，包括傳產業老舊廠房活化，以及建商推案延伸至廠辦；他認為，兩大市場商機正是時機，只要掌握這一波AI熱潮，在科技業上、中、下游陸續接棒購地、設廠下，商用不動產後市持續看好。

據宏大國際資產最新統計，今年前七月工業不動產交易中，美光、日月光、矽品三家公司獵廠金額就高達1,023.87億元；其中以3月美光科技大手筆砸528億元購入苗栗銅鑼廠房最大筆。

其次為日月光共斥資約268億元、在台南、桃園、高雄等地購入廠房及廠務設施。矽品總計也投資約227億元在苗栗、台南等陸續購置廠房。

陳益盛指出，事實上矽品與日月光屬於同一個集團，因此今年前七月光是日月光集團就砸了近500億元購置廠房，投資力度驚人；除了前述三家大廠積極擴廠投資外，另一家購廠大戶則是廣達（2382），在桃園華亞園區廠就砸了197億元購廠。

惟今年前七月未見半導體晶圓大廠台積電（2330）大手筆投資，陳益盛指出，近年台積電早已超前部屬，在包含國內北中南等全球逾13處地區投資設廠，加上設備金額，台積電總投資金額已超過600億美元、約新台幣1.9兆元。

據宏大國際資產最新統計，今年前七月光是美光、日月光、矽品，在桃園、苗栗、台南、高雄等地購置廠房金額就飆破1,000億元，躍今年工業不動產最大買家；宏大國際資產總經理陳益盛表示，目前積極擴廠的企業普遍遇到兩大難題，第一廠房太老舊，舊有的空間大小及挑高、載重等規劃不敷使用，第二區域備載容量電力不足，如PCB廠用電量至少2MW~5MW，半導體製造業用電量也至少需要8MW以上，因此非坐落於主要工業區的廠房，條件往往都不符合「AI概念股企業」的設廠需求。圖／宏大國際資產提供
據宏大國際資產最新統計，今年前七月光是美光、日月光、矽品，在桃園、苗栗、台南、高雄等地購置廠房金額就飆破1,000億元，躍今年工業不動產最大買家；宏大國際資產總經理陳益盛表示，目前積極擴廠的企業普遍遇到兩大難題，第一廠房太老舊，舊有的空間大小及挑高、載重等規劃不敷使用，第二區域備載容量電力不足，如PCB廠用電量至少2MW~5MW，半導體製造業用電量也至少需要8MW以上，因此非坐落於主要工業區的廠房，條件往往都不符合「AI概念股企業」的設廠需求。圖／宏大國際資產提供

不動產 科技業 矽品 日月光 美光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 產業夯！這三大科技廠購廠達千億元 全年商用不動產可望破2000億

三大企業狂買廠房金額破千億！為何沒有台積電？專家這麼說

信邦營收／8月32.8億元、創單月新高 衝刺半導體機器人與無人機

銳澤在手訂單締新猷 美日布局下半年起營運動能陸續發酵

相關新聞

今年商用不動產挑戰2千億新高 宏大陳益盛：科技業兩難題、兩商機浮現

據宏大國際資產最新統計，今年前七月光是美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，在桃園、苗栗、台南、高雄等地購置廠房金額就飆破1,000億元，躍今年工業不動產最大買家；宏大國際資產總經理陳益盛表示，在AI工業熱潮持續進行下，今年全年商用不動產交易金額估破2,000億元新高。

三大動能帶旺台中消費力 超市營收8年翻倍、超商增552家雙居六都第一

宜居城市展現強勁消費力！台中超級市場及便利商店兩大民生消費產業近年成長亮眼，市府經濟發展局指出，依據財政部統計資料，台中市在「人口穩定成長」、「新生活圈帶動零售據點進駐」及「生活消費型態改變」三大動能下，超市營業額由107年181億元增至114年369億元，8年成長103%、市場規模翻倍，成長率居六都第一。

雷虎科技美國大單進入交付期 海外產能開出迎營收成長

雷虎（8033）科技全球無人載具布局進入收割期，取得的美國國防部首批1,520架無人機訂單即將完成交付，加上美國俄亥俄州廠已投產，歐洲、中東及亞洲市場訂單與合作案接續湧入。

陽明海運與韓華海洋簽署13,000 TEU級LNG新船建造合約

陽明海運（2609）與韓國韓華海洋公司（下稱「韓華海洋」）2日於陽明海運重慶大樓正式簽署6艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，由陽明海運蔡豐明董事長及韓華海洋金熙喆（Mr. Charles Kim）執行長代表簽署。

陽明攜手韓華海洋 簽署6艘LNG貨櫃輪建造合約

陽明海運今天宣布，與韓國韓華海洋公司簽署6艘1萬3000 TEU（20呎櫃）級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，預計2028...

台中人太會買！超市營收稱霸6都 全聯、LOPIA和楓康都來開旗艦店

台中市消費力驚人！財政部最新統計，台中市超市營業額從2018年的181億元，去年增至369億元，8年成長103%，市場規模翻倍，成長率居六都第一。各大零售巨頭紛紛加碼布局，包括「全聯」在東區開全國最大坪數門市、日系超市「LOPIA」持續布局，以及「楓康」超市在烏日店開旗艦店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。