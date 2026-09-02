今年商用不動產挑戰2千億新高 宏大陳益盛：科技業兩難題、兩商機浮現

據宏大國際資產最新統計，今年前七月光是美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，在桃園、苗栗、台南、高雄等地購置廠房金額就飆破1,000億元，躍今年工業不動產最大買家；宏大國際資產總經理陳益盛表示，在AI工業熱潮持續進行下，今年全年商用不動產交易金額估破2,000億元新高。

不過陳益盛指出，目前積極擴廠的企業普遍遇到兩大難題，第一廠房太老舊，舊有的空間大小及挑高、載重等規劃不敷使用，第二區域備載容量電力不足，如PCB廠用電量至少2MW~5MW，半導體製造業用電量也至少需要8MW以上，因此非坐落於主要工業區的廠房，條件往往都不符合「AI概念股企業」的設廠需求。

除了「AI概念股企業」設廠商機高需求外，陳益盛指出，這波AI熱潮同步衍生出兩大潛在利基市場，包括傳產業老舊廠房活化，以及建商推案延伸至廠辦；他認為，兩大市場商機正是時機，只要掌握這一波AI熱潮，在科技業上、中、下游陸續接棒購地、設廠下，商用不動產後市持續看好。

據宏大國際資產最新統計，今年前七月工業不動產交易中，美光、日月光、矽品三家公司獵廠金額就高達1,023.87億元；其中以3月美光科技大手筆砸528億元購入苗栗銅鑼廠房最大筆。

其次為日月光共斥資約268億元、在台南、桃園、高雄等地購入廠房及廠務設施。矽品總計也投資約227億元在苗栗、台南等陸續購置廠房。

陳益盛指出，事實上矽品與日月光屬於同一個集團，因此今年前七月光是日月光集團就砸了近500億元購置廠房，投資力度驚人；除了前述三家大廠積極擴廠投資外，另一家購廠大戶則是廣達（2382），在桃園華亞園區廠就砸了197億元購廠。

惟今年前七月未見半導體晶圓大廠台積電（2330）大手筆投資，陳益盛指出，近年台積電早已超前部屬，在包含國內北中南等全球逾13處地區投資設廠，加上設備金額，台積電總投資金額已超過600億美元、約新台幣1.9兆元。