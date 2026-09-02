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三大動能帶旺台中消費力 超市營收8年翻倍、超商增552家雙居六都第一

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
民眾試吃品嚐台中農產品。圖／中市經發局提供
民眾試吃品嚐台中農產品。圖／中市經發局提供

宜居城市展現強勁消費力！台中超級市場及便利商店兩大民生消費產業近年成長亮眼，市府經濟發展局指出，依據財政部統計資料，台中市在「人口穩定成長」、「新生活圈帶動零售據點進駐」及「生活消費型態改變」三大動能下，超市營業額由107年181億元增至114年369億元，8年成長103%、市場規模翻倍，成長率居六都第一。

便利商店同期則由1,465家增至2,017家，增加552家，增加數同樣居六都第一，營業額也由366億元增至512億元、成長39%，展現台中民生消費市場的成長動能。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕上任後持續推動重大建設、完善交通路網及打造宜居環境，加上人口、生活圈及消費型態轉變，共同形成帶動在地消費市場發展的三大動能。

首先，台中持續吸引科技產業及企業投資，創造就業機會，人口穩定成長並突破286萬人，形成龐大消費市場；其次，隨著新住宅社區及交通建設推進，北屯、南屯、烏日、沙鹿、清水及梧棲等生活圈持續發展，帶動零售據點布局。

此外，民眾消費型態逐漸從一次大量採購，轉向少量多次、即時補貨，超市及便利商店憑藉鄰近社區、購物便利及商品多元等優勢，進一步帶動營業額及展店需求。

張峯源進一步指出，台中超級市場營業額8年成長103%，不僅高於全國同期61%的成長幅度，成長率更居六都第一，消費市場潛力也吸引零售品牌持續布局。

連鎖品牌全聯看準台中車站周邊發展及消費商機，今年7月於東區開設全國最大坪數超市；日系連鎖超市LOPIA持續在台中拓點；楓康超市也於烏日以「店中店」形式攜手日系大創百貨，透過跨品牌合作拓展消費市場，展現零售業者持續布局台中的市場動能。

經發局表示，便利商店具有高度人口導向及貼近市場需求的特性，也是觀察城市生活機能及消費市場發展的重要指標。

台中便利商店近8年由1,465家增至2,017家，增加552家、成長37%，增加家數居六都之冠；營業額也由366億元成長至512億元，增幅達39%。從住宅社區到產業園區、商業大樓及校園周邊，便利商店據點持續擴展，除反映人口及民生消費市場成長，也呈現工商服務業發展及城市生活機能日益完善。

市政路夜間在金黃燈光照映下，猶如通往工業區的黃金大道。圖／中市經發局提供
市政路夜間在金黃燈光照映下，猶如通往工業區的黃金大道。圖／中市經發局提供

連鎖超市業績成長，持續拓點。圖／中市經發局提供
連鎖超市業績成長，持續拓點。圖／中市經發局提供

盧秀燕市長感謝市民和網友高度肯定。圖／中市經發局提供
盧秀燕市長感謝市民和網友高度肯定。圖／中市經發局提供

台中購物節壓軸抽記者會-市長盧秀燕揭曉10大亮點及好宅得主。圖／中市經發局提供
台中購物節壓軸抽記者會-市長盧秀燕揭曉10大亮點及好宅得主。圖／中市經發局提供

六都 超市 台中 便利商店

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