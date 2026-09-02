進一步擴展策略夥伴關係 全日空選擇空中巴士飛行訓練服務

空中巴士與全日空9月2日已簽訂一份廣泛的飛行訓練協議，為全日空的下一代飛行員提供訓練，進一步擴展雙方近四十年的策略夥伴關係。

為滿足日益增長的高技能商用飛行員需求，空中巴士將為全日空集團與其夥伴航空公司的學員提供從零開始的飛行員培訓課程。該課程將在葡萄牙的 Sevenair 學院進行，目的是幫助全無飛行經驗的學員完成所有訓練階段，直到獲得飛行執照。首批 19 名學員計劃於今年稍後開始課程。

經由將這項訓練計畫與空中巴士網路直接整合，各航空公司的學員將從第一天起接受以空中巴士標準飛行訓練理念、方法和現代學習工具為基礎的統一課程訓練。

目前正值全球航空業的關鍵時期。根據空中巴士全球服務最新預測，未來 20 年全球航空業將需要 63.3 萬名新飛行員，亞太地區需求達 10.4 萬人。這項擴展協議象徵空中巴士和全日空採取直接行動，確保為日本航空市場建立穩定、高素質的人才儲備庫。