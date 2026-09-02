快訊

玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免

日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

雷虎科技美國大單進入交付期 海外產能開出迎營收成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
雷虎科技全球無人載具布局進入收割期。圖為總經理蘇聖傑展示自殺型無人機產品。記者宋健生／攝影
雷虎科技全球無人載具布局進入收割期。圖為總經理蘇聖傑展示自殺型無人機產品。記者宋健生／攝影

雷虎（8033）科技全球無人載具布局進入收割期，取得的美國國防部首批1,520架無人機訂單即將完成交付，加上美國俄亥俄州廠已投產，歐洲、中東及亞洲市場訂單與合作案接續湧入。

法人指出，隨著海外產能、認證及客戶三大布局陸續到位，雷虎營運可望由專案接單逐步轉向規模化量產，正式進入新一波營收成長期。雷虎前七月營收9.46億元、年增7.4%，改寫同期新高。

雷虎與美國合作夥伴攜手參與美國國防部「無人機優勢計畫」，旗下Overkill FPV單程攻擊無人機通過第一階段測評，合作團隊並取得1,520架初始訂單，金額逾760萬美元（約新台幣2.3億元），目前已進入最後交付階段，成為雷虎切入美軍供應鏈的重要起點。

法人指出，首批訂單交貨的意義，不只在於挹注單次營收，更代表雷虎已從產品測試、資格認證跨入實際供貨。

美國國防部無人機優勢計畫總規模達11億美元，規劃採購多達34萬架小型無人機，若雷虎產品持續通過後續測評，將有機會爭取後續批次訂單，進一步放大美國市場營收貢獻。

為搶攻美國在地製造商機，雷虎與當地航太業者合作設立的俄亥俄州工廠已於6月投產，主要生產無人機馬達等關鍵零組件。美國產線除可縮短交貨時間，也有助滿足美國政府對非紅供應鏈與在地製造要求，成為爭取美國國防及政府標案的重要灘頭堡。

另外，雷虎位於嘉義大埔美園區的新廠，目前已進入最後裝修階段，預計年底完工、明年初投產，未來將是無人機、無人船及中大型無人機的生產基地。

在國際市場方面，雷虎近期積極參與美國、歐洲等地無人機展會。公司具備飛控、導控、動力馬達、光纖通訊及人工智慧整合能力，加上取得Blue UAS資格，成為進軍歐美非紅供應鏈的關鍵門票。

法人表示，隨著美國訂單持續交貨、俄亥俄州廠產能爬坡，以及國際合作案陸續落地，雷虎營運正由「取得入場券」走向「量產出貨」，海外市場有望成為下一階段成長主引擎。

雷虎科技 營收 美國 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

銳澤在手訂單創新高 美日布局下半年起營運動能陸續發酵

佳必琪法說會／獲挪威主權基金投資！光通訊產品出貨 訂單看到2028年

肯定台灣發展無人機 華爾街日報籲川普推進對台軍售

亞航、碳基迎無人機大單

相關新聞

今年商用不動產挑戰2千億新高 宏大陳益盛：科技業兩難題、兩商機浮現

據宏大國際資產最新統計，今年前七月光是美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，在桃園、苗栗、台南、高雄等地購置廠房金額就飆破1,000億元，躍今年工業不動產最大買家；宏大國際資產總經理陳益盛表示，在AI工業熱潮持續進行下，今年全年商用不動產交易金額估破2,000億元新高。

三大動能帶旺台中消費力 超市營收8年翻倍、超商增552家雙居六都第一

宜居城市展現強勁消費力！台中超級市場及便利商店兩大民生消費產業近年成長亮眼，市府經濟發展局指出，依據財政部統計資料，台中市在「人口穩定成長」、「新生活圈帶動零售據點進駐」及「生活消費型態改變」三大動能下，超市營業額由107年181億元增至114年369億元，8年成長103%、市場規模翻倍，成長率居六都第一。

雷虎科技美國大單進入交付期 海外產能開出迎營收成長

雷虎（8033）科技全球無人載具布局進入收割期，取得的美國國防部首批1,520架無人機訂單即將完成交付，加上美國俄亥俄州廠已投產，歐洲、中東及亞洲市場訂單與合作案接續湧入。

陽明海運與韓華海洋簽署13,000 TEU級LNG新船建造合約

陽明海運（2609）與韓國韓華海洋公司（下稱「韓華海洋」）2日於陽明海運重慶大樓正式簽署6艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，由陽明海運蔡豐明董事長及韓華海洋金熙喆（Mr. Charles Kim）執行長代表簽署。

陽明攜手韓華海洋 簽署6艘LNG貨櫃輪建造合約

陽明海運今天宣布，與韓國韓華海洋公司簽署6艘1萬3000 TEU（20呎櫃）級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，預計2028...

台中人太會買！超市營收稱霸6都 全聯、LOPIA和楓康都來開旗艦店

台中市消費力驚人！財政部最新統計，台中市超市營業額從2018年的181億元，去年增至369億元，8年成長103%，市場規模翻倍，成長率居六都第一。各大零售巨頭紛紛加碼布局，包括「全聯」在東區開全國最大坪數門市、日系超市「LOPIA」持續布局，以及「楓康」超市在烏日店開旗艦店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。