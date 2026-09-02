雷虎科技美國大單進入交付期 海外產能開出迎營收成長

雷虎（8033）科技全球無人載具布局進入收割期，取得的美國國防部首批1,520架無人機訂單即將完成交付，加上美國俄亥俄州廠已投產，歐洲、中東及亞洲市場訂單與合作案接續湧入。

法人指出，隨著海外產能、認證及客戶三大布局陸續到位，雷虎營運可望由專案接單逐步轉向規模化量產，正式進入新一波營收成長期。雷虎前七月營收9.46億元、年增7.4%，改寫同期新高。

雷虎與美國合作夥伴攜手參與美國國防部「無人機優勢計畫」，旗下Overkill FPV單程攻擊無人機通過第一階段測評，合作團隊並取得1,520架初始訂單，金額逾760萬美元（約新台幣2.3億元），目前已進入最後交付階段，成為雷虎切入美軍供應鏈的重要起點。

法人指出，首批訂單交貨的意義，不只在於挹注單次營收，更代表雷虎已從產品測試、資格認證跨入實際供貨。

美國國防部無人機優勢計畫總規模達11億美元，規劃採購多達34萬架小型無人機，若雷虎產品持續通過後續測評，將有機會爭取後續批次訂單，進一步放大美國市場營收貢獻。

為搶攻美國在地製造商機，雷虎與當地航太業者合作設立的俄亥俄州工廠已於6月投產，主要生產無人機馬達等關鍵零組件。美國產線除可縮短交貨時間，也有助滿足美國政府對非紅供應鏈與在地製造要求，成為爭取美國國防及政府標案的重要灘頭堡。

另外，雷虎位於嘉義大埔美園區的新廠，目前已進入最後裝修階段，預計年底完工、明年初投產，未來將是無人機、無人船及中大型無人機的生產基地。

在國際市場方面，雷虎近期積極參與美國、歐洲等地無人機展會。公司具備飛控、導控、動力馬達、光纖通訊及人工智慧整合能力，加上取得Blue UAS資格，成為進軍歐美非紅供應鏈的關鍵門票。

法人表示，隨著美國訂單持續交貨、俄亥俄州廠產能爬坡，以及國際合作案陸續落地，雷虎營運正由「取得入場券」走向「量產出貨」，海外市場有望成為下一階段成長主引擎。